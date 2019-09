Partido Independiente cada vez más reacio a integrar coalición con Cabildo Abierto

La relación entre el Partido Independiente (PI) y Cabildo Abierto (CA) está en su peor momento, y prueba de ello fue la invitación de hace dos semanas del senador Pablo Mieres a debatir con el candidato de este último partido, Guido Manini Ríos, a un debate, que este consideró no prioritario.

El lunes, Mieres dijo en una entrevista en el programa En perspectiva, de Radiomundo, que no haría una coalición con CA, al que considera “la otra punta del cambio”, opuesta a la que él promueve con el PI.

El miércoles, el diputado del PI Daniel Radío fue más moderado con sus consideraciones en Nuevo Siglo TV, pero en líneas generales dijo que se sentiría “muy cómodo” en un “bloque opositor” en el que las reivindicaciones de su partido sean tenidas en cuenta, mientras que “con CA jugando muy fuerte y con capacidades de incidencia y reivindicaciones de índole corporativo, me voy a sentir muy cómodo en la oposición”.

En declaraciones a la diaria, Radío dijo que es probable que el PI vote menos que CA en las próximas elecciones, de acuerdo a lo que ahora dicen las encuestas, pero lo que marcará la pertenencia del PI a una eventual coalición de gobierno es el “peso específico de las reivindicaciones y los planteos” que tenga. Según interpretó, una coalición de gobierno no debe por qué tener una “representación cuantificada” en función de los votos, y eso dependerá, especificó, de “quién va a ser mano en esto” [quién gana] y “cómo asigna la responsabilidad”.

Si bien la tensión entre el candidato colorado, Ernesto Talvi, y Manini Ríos se ha enfriado, desde su sector siguen insistiendo en que el ex comandante en jefe del Ejército y su partido no son un aliado “natural”. “Pensamos en una coalición con los socios naturales, que son el Partido Nacional y el PI, sin perjuicio de que hay que esperar cómo queda el Parlamento. La idea que hemos manejado es que cuanto menos actores, mejor”, dijo a la diaria el candidato a diputado por Ciudadanos Felipe Schipani. El dirigente dijo que el PC, no obstante, no se opone a una coalición con Cabildo Abierto: “En la medida en que sea necesaria su colaboración no nos vamos a negar”.

Por su parte, los blancos buscan bajar los decibeles a estas internas. La diputada nacionalista Graciela Bianchi aseguró que la idea del candidato Luis Lacalle Pou es formar una coalición que no excluya a nadie, y que eventualmente podría abarcar a más partidos de los necesarios para conseguir las mayorías necesarias. “Yo le diría a los compañeros del PI que piensen en grande, porque todos tenemos que estar, pero no soy quien para determinarles nada”, sostuvo.