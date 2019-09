Partido Socialista asegura que ley de “urgente consideración” que Lacalle Pou quiere llevar al Parlamento sería inconstitucional

En base a un documento de su coordinador de campaña, Juan Pablo Pío, el Partido Socialista (PS) asegura que la idea del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou de llevar una ley de urgente consideración al Parlamento durante sus primeros días de gobierno tiene “objeciones constitucionales severas”.

Según dice Pío en su informe, el problema radica en el numeral 7 del artículo 168 de la Constitución, que establece, a juicio del autor, que este tipo de normas deben “constatar una situación preexistente [de urgencia], no una situación que se pretende constituir”.

En concreto, el numeral dice que “la declaración de urgencia deberá ser hecha simultáneamente con la remisión de cada proyecto”. Según Pío, esta diferencia se establece en la medida de que se habla de “declaratoria de urgente consideración” y no únicamente de “urgente consideración”.

“Entonces, el Poder Ejecutivo no inventa o crea la urgencia del asunto por razones política o ideológica o prioritarias de gobierno sino que formula la declaración de una urgencia que preexiste. Una base fáctica razonable, económica, sanitaria, etc. Lo que sí no es posible es que haya 12 razones de urgencia. Las urgencias no son prioridades de gobierno ni del presidente ni de un partido”, señala el informe, que pone como ejemplos de leyes de urgente consideración la Ley de Caducidad (1986), un proyecto de ley enviado por el ex presidente Jorge Batlle durante la última crisis económica (2001) y la creación del Ministerio de Desarrollo Social (2005).

En cambio, según el PS, la ley de urgencia que Lacalle Pou pretende llevar adelante incluiría temas diversos que van desde la eliminación de la bancarización obligatoria, hasta una mayor autonomía a las unidades regulatorias y la eliminación de la representación docente en los organismos de gobierno de la educación.

Por eso, el informe concluye que la eventual ley de urgencia que planea el candidato nacionalista sería inconstitucional.