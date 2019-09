Pedro Bordaberry dijo que debió esforzarse más para que no se aprobara legalización del aborto

En una suerte de autocrítica, el senador colorado Pedro Bordaberry dijo que no haber peleado por derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue su mayor debe durante su pasaje por el Senado. “Me queda en el debe la ley del aborto. Como que no tuve el poder de convencimiento para que no saliera adelante. No haber podido tener más argumentos y más fuerza para evitar eso, que es matar a un niño o niña”, dijo a Radio Universal durante el cierre de la Legislatura.