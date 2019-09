Perciballe informó que un dron y varias personas ingresaron a excavaciones del ex Batallón 13 sin autorización

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, aseguró hoy que a la zona de excavaciones del ex Batallón 13, donde en las últimas semanas se encontraron restos humanos de un hombre aún no identificado, han ingresado personas sin autorización judicial, así como también un dron no registrado.

"El término amedrentamiento es usado por él [Felipe Michelini]. Lo real es que desde la Fiscalía hay conocimiento de un dron en la zona y de personas ajenas dentro de la cautela. Eso es lo objetivo. La adjetivización que se haga es distinta", dijo Perciballe, en declaraciones a Radio Sarandí. Su referencia a Michelini fue porque ayer, en la misma radio, el coordinador del Grupo por Verdad y Justicia, había denunciado el “amedrentamiento” de los equipos de antropólogos, describiendo que habían aprecido ”drones, ingreso no autorizado de personas desconocidas” y hasta la “existencia de un explosivo hallado en el campo”.

Perciballe aseguró que "se ha constatado que ingresaron personas al lugar que está cautelado, pero no se sabe por qué, si fue por equivocación o motivos espurios". Según dijo, la Fiscalía le pidió al comando del Ejército que informe acerca de la situación.