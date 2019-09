“Por lo menos que lea”, le respondió Jorge Larrañaga a Gustavo Leal

Continúan los cruces entre el senador del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga y Gustavo Leal, asesor en seguridad del candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, y director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MI). El sábado, en declaraciones a Telemundo, Larrañaga había dicho que “Leal es [Eduardo] Bonomi, y Bonomi es inseguridad”. Al día siguiente, tras una recorrida por Casavalle, el jerarca del MI le contestó al nacionalista diciendo: “Yo no le entiendo mucho a Larrañaga cuando habla, yo lo voy a decir claro: esto es como en el fútbol, Kesman es Kesman, y, en seguridad, Leal es Leal”.

Ayer Larrañaga redobló la apuesta asegurando que comprende que “Leal capaz que no entiende cuando yo hablo. Pero por lo menos que lea. No es un tema para tomarlo para la chacota. No pueden prometer para los próximos cinco años lo que no pudieron hacer en 15”. Además, afirmó que “Kesman es Kesman, pero Kesman es bueno. Leal es Bonomi y son responsables, desde hace más de diez años, de la inseguridad que tiene Uruguay”, dijo en una rueda de prensa, después de presentar ante la Corte Electoral la lista al Senado de Alianza Nacional.

Larrañaga también habló sobre el huevazo en la cabeza que recibió Martínez el domingo. “Es una degradación de la vida cívica y democrática que tenemos que rechazar y condenar. No se pueden expresar así las cosas. Este es un país en el que el diferencial del sistema político y de la gente es importante. Nosotros por todos lados practicamos el respeto y pedimos que se nos respete, en este caso corresponde expresar lo mismo”, dijo, según publicó Radio Uruguay.