Rafael Michelini y Darío Pérez oficializaron su alianza electoral

Banderas de la Liga Federal (LF, lista 1813), el sector que lidera el diputado Darío Pérez, decoraban ayer la Huella de Seregni. Decenas de personas aguardaban el acuerdo entre el sector con el Nuevo Espacio (NE), del senador Rafael Michelini –que en días anteriores había sido motivo de polémica por haber provocado la ruptura del Frente Líber Seregni–. Anoche lo hicieron oficial: presentarán en octubre una lista calcada al Senado, que encabezará Michelini, y el diputado ocupará el tercer lugar. Además, Pérez será candidato a la cámara baja en Montevideo y Maldonado por la LF.

En diálogo con la prensa, luego del anuncio del acuerdo, Pérez explicó que el objetivo de este fue “tratar de generar equilibrio” dentro del Frente Amplio (FA) a raíz de los resultados de las elecciones internas. “Sucedieron cosas que no queríamos que sucedieran”, sostuvo en relación con la ruptura del FLS, “pero creo que fuimos una excusa para determinados movimientos políticos”, agregó. “Lo importante es trabajar para que Daniel Martínez sea presidente y todo lo demás es charamusca”, opinó el diputado. Pérez sostuvo que al momento de resolver los acuerdos electorales hubo sectores que “no le dieron bolilla” a LF. Además, planteó que no se explica por qué lo han tratado así dentro del FA y aseguró que continuará con su actitud crítica: “No me voy a callar nunca. Reivindico la libertad de poder expresarme”. A Pérez le sorprendió que algunos dirigentes políticos hayan señalado como motivo para no negociar con él reparos éticos, cuando en realidad “lo que se ha tenido es diferentes posiciones políticas”; eso, dijo, es “distorsionar la realidad”.

El primero en tomar la palabra durante el acto fue el candidato del FA, Daniel Martínez. El candidato señaló que este acuerdo “es parte de lo que es el FA en su diversidad y su capacidad de expresar la multiplicidad de expresiones políticas, unidos por un sueño y un compromiso que es –con respeto a cualquier fuerza política– la genuina expresión del sueño del pueblo uruguayo de lograr desarrollo económico, pero con justicia”.

Como lo ha hecho en ocasiones anteriores, Martínez habló del crecimiento de la economía durante los gobiernos del FA, en los que la fuerza política demostró que “la torta puede crecer y se puede distribuir como nunca en la historia del Uruguay”. Aseguró que los gobiernos del FA generaron “el ciclo de crecimiento más largo” en la historia del país “o al menos participado en él”. También habló de la autocrítica y señaló que ser “frenteamplista y ser soberbio es como la antítesis”. “Uno tiene que ser crítico y ver siempre en qué se equivocó”, añadió.

“Me siento en mi casa porque estamos en la Huella, en el acto de la 1813, y porque estamos entre compañeros”, señaló Michelini al comienzo de su oratoria, y continuó: “Darío tiene una cosa a favor: el 1813, que representa mucho para todos los uruguayos y que identifica rápidamente a [José Gervasio] Artigas. Algo que el FA siempre nombraba, que había levantado –y levanta– la bandera de Otorgués y la gesta artiguista, pero últimamente no lo ha hecho. Y si alguien ha puesto los ideales artiguistas, ha puesto lo que es y fue aquella esperanza de construir una nación más amplia es la 1813 con Darío”.

Rafael Michelini y Darío Pérez, ayer, en La Huella de Seregni.

“Algunos me han criticado”, prosiguió el senador, porque durante el Plenario que votó la candidatura de la vicepresidencia de FA planteó que la elección se iba a ganar en octubre, y reafirmó: “No hay victoria sin octubre, y no hay octubre sin victoria”. “Puede ser que haya que ir a una segunda vuelta, pero estoy convencido de que va a haber mayoría parlamentaria”, afirmó, y “si no pregúntenle a la gente”, dijo, y mencionó que la gente no quiere “cortar” las operaciones de ojos, el Plan Ceibal, la instalación de fibra óptica, el Sistema Nacional Integrado de Salud, entre otros. “El pueblo uruguayo quiere seguir por este camino”, añadió.

“Estoy convencido de que hemos dado un paso importante”, sostuvo Michelini sobre el acuerdo con Pérez. “Generoso, Darío, en el equilibrio, en la ayuda, en el concepto en el compañerismo y en su frenteamplismo, cuando la generosidad no es muy común”. El senador manifestó que este acuerdo implica un “compromiso más importante”, que no se trata de las posiciones electorales, sino de lograr la victoria del FA en octubre, “para que Uruguay no sea Argentina ni Brasil”.

El último en tomar la palabra fue Pérez. “Estoy conmovido”, dijo al tomar el micrófono. “Todos estos días que han pasado han sido muy removedores, y lo que realmente estamos festejando hoy es un amplio abrazo del compañero que hemos sentido en nuestro corazón”, señaló, y abrazó a Michelini. Pérez habló sobre el significado y el valor de la palabra “compañero” y dijo que “es compartir el pan”, pero enfatizó que lo “más importante es compartir el camino”. En ese camino, dijo el diputado, no es necesario compartir el pensamiento, sino que lo que importa “es el destino”. “El deseo que nunca puede morir en nuestro corazón es querer cambiar el mundo”.

Pérez sostuvo que en estos últimos días pensó sobre la amplitud política de la coalición de izquierda en sus inicios, que incorporó “blancos, colorados, marxistas, cristianos y los abrazó”, porque “la causa de los pueblos no admitía la menor demora”, y hoy “debemos tener la suficiente amplitud para ir a buscar a otros compañeros, pero no irlos a buscar adentro. Hay que salir afuera, salir a hablar y recuperar lo que hayamos perdido porque no hay mejor proyecto que el FA”, concluyó.