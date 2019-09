Retratos del éxodo: el mexicano Cristopher Rogel Blanquet y su mirada sobre la migración obligada por la necesidad

El miércoles a las 19.30 en el Centro de Fotografía de Montevideo (18 de Julio 885), el mexicano Cristopher Rogel Blanquet dará una charla en torno a las migraciones. Este fotógrafo especializado en conflictos ha documentado movimientos migratorios como el éxodo de refugiados en Siria y la caravana migrante centroamericana con destino a Estados Unidos. Entre varios reconocimientos, en 2015 ganó el Concurso Internacional de Fotografía Documental con su reportaje Los niños del opio, y en 2016, el premio Ortega y Gasset con su proyecto Desaparecidos, sobre las víctimas del crimen organizado y la trata de personas en México y Colombia.

“Mis apellidos son catalanes, pero nadie de mi familia es de allá. Por el contrario, son de San Martín Coapaxtongo, una región del estado de México. Pero alguna vez fueron migrantes, yo lo he sido”, dice Blanquet, y plantea que el problema no es la migración, sino las causas, sobre todo cuando se convierte en la “única opción para preservar la vida y la de tu familia; cuando esta situación te convierte en desplazado [...] Es normal ser migrante pero no refugiado”, sostiene, convencido de que su “arma dispara y captura imágenes, documenta pedacitos de historia, preserva lo que, a veces, la memoria olvida”.

La visita de Blanquet a Montevideo se da en el marco de la presentación de su muestra Caravana de migrantes, sobre la marcha de migrantes centroamericanos, que se inauguró el jueves en el Museo de la Migraciones y, el sábado, en el Museo de la Memoria.