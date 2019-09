Roberto Conde: “La mano invisible del mercado no es más que una utopía reaccionaria”

Ayer, en La Huella de Seregni, se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP)-Espacio 567. El candidato al Senado por el sector, Roberto Conde, dijo que “ser de izquierda es una necesidad urgente del presente” y que “parece una paradoja cruel decirlo en un momento en que casi no hay gobiernos de izquierda en el mundo, o hay muy pocos”. “Parece una paradoja decirlo en un momento que, como ha dicho [el ex presidente Julio María] Sanguinetti, el Frente Amplio [FA] está preparado para perder. Lo que la derecha y Sanguinetti no saben es que el FA y este partido no vivimos para ganar y perder. Vivimos para luchar, y el que entrega la vida a la lucha comprometida por la solidaridad y la justicia social no pierde nunca, porque ya ha triunfado definitivamente en el campo de su conciencia”.

El ex senador también habló contra el mercado: “Que nadie se engañe: el mercado no es una mano invisible. La mano invisible del mercado no es más que una utopía reaccionaria. No existe”. Agregó que el mercado “es la conjunción de factores o de vectores de poder” y que “las decisiones de mercado no son decisiones abstractas”, “son decisiones de poder, y las decisiones de poder en el mercado sigue definiéndose en función de las alineaciones de los bloques de poder”.

Por su parte, el diputado Luis Puig homenajeó a “las compañeras y compañeros desaparecidos” y dijo que el “homenaje no es un aspecto circunstancial, no está marcado por los últimos acontecimientos que ocurren en el país: para nosotros la lucha por verdad y justicia es un compromiso permanente”. Luego apuntó contra la “hipocresía de la derecha”, de dirigentes políticos como Sanguinetti, que ahora que parece ser “de estilo” aseguran que “la causa de los desaparecidos es una causa sagrada”: “Es el mismo Sanguinetti que prohibió el spot de Sara Méndez cuando le pedía al pueblo uruguayo ayuda para encontrar a su hijo”.

Por otra parte, Puig llamó a “alertar a nuestro pueblo”, a “pararle el carro a la derecha” y a “cerrarle el paso” para impedir que “logren restaurar las mismas medidas privatizadoras de los 90”. Sobre las medidas que busca impulsar la oposición, Puig dijo que “se acercan las elecciones y ya no alcanza con las sonrisas en televisión, o con frases sueltas, necesitan dar mensajes un poco más claros” para “darles seguridad a los sectores sociales que representan”. En este entendido, consideró que el candidato presidencial del Partido Colorado, Ernesto Talvi, dio un mensaje muy claro al designar asesor en relaciones laborales a Fernando Pérez Tabó. “Lo conocemos”, aseguró Puig, y añadió: “Nos tocó conocerlo en el largo conflicto de la compañía del gas”, cuando “resolvieron despedir a toda la dirección sindical y la reducción de 50% de los puestos de trabajo”. Según Puig, Talvi busca dar “a las cámaras empresariales el mensaje de que van a destruir la negociación colectiva”, porque es mentira que “quieren mantener los Consejos de Salarios”.