Rodolfo Nin Novoa dijo que se hizo un plan de pago con Venezuela, pero no hay perspectivas de un cobro inmediato de la deuda

Este miércoles de tarde, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, compareció ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes por las deudas del gobierno de Venezuela con empresas uruguayas. El diputado Nicolás Olivera, del Partido Nacional, dijo a la diaria que el canciller hizo un raconto de las gestiones del ministerio, pero que, pese a todo, el gobierno venezolano “prácticamente no responde” sobre las deudas, y que si bien se va a seguir trabajando sobre el tema, “hay poca expectativa”. “Lo otro importante es ver el resultado del pretendido fideicomiso, que iba a asegurar los negocios bilaterales con Venezuela pero no se terminó generando porque no se integraron los más de 270 millones de dólares, y nosotros creemos que no se obró de buena fe por parte de Venezuela, porque el dinero terminó yendo a un banco chino”, sostuvo el diputado. Agregó que la información del ministerio es de que “no hay ninguna perspectiva inmediata de cobro”.

Por su parte, el diputado frenteamplista Roberto Chiazzaro contó a la diaria que el ministro detalló los pasos que tomó la cancillería para tratar de solucionar el tema y dijo que en 2015 se acordó un compromiso de pago, que no se cumplió. “Hubo dos pagos, pero Nin Novoa dice que la parte venezolana hace un reconocimiento pleno de la deuda, pero que por el hecho de la situación del bloqueo de Estados Unidos está impedida de pagar”, añadió.

También se le preguntó al ministro cómo impactaba esa restricción en las empresas uruguayas en las que el Estado venezolano participa. “En el caso de Alcoholes de Uruguay y ANCAP no habría ningún problema. Sin embargo, el ministro dijo que en el caso del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela su operativa está siendo muy limitada por las disposiciones de Estados Unidos. Esto es muy peligroso porque peligran 140 puestos de trabajo”, expresó.