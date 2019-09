Se tensiona el debate por la seguridad entre el FA y los blancos

El debate sobre seguridad que el Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN) han protagonizado en las últimas semanas volvió a tener un pico de tensión ayer, luego de que Gustavo Leal, el vocero en el tema del equipo del candidato frenteamplista, Daniel Martínez, le respondiera al presidenciable nacionalista, Luis Lacalle Pou, sobre una medida que el ex senador reclama desde hace años: que los policías puedan requerir la identificación de las personas en la calle, solicitándoles la cédula de identidad.

“A nadie de bien le va a caer mal que le pidan la cédula. Tenemos que tener un gobierno en el que los móviles anden en la vuelta, que la Policía esté presente”, afirmó Lacalle Pou el domingo en un acto en el Cerro. Ayer, en la red social Twitter, Leal le respondió que lo que está promoviendo no es una “novedad”, ya que está previsto en la Ley de Procedimiento Policial. “En Uruguay los policías ya lo hacen todos los días”, aseguró.

Según los números que proporcionó, “en 2018 la Policía solicitó cédula a 477.620 personas y en lo que va de 2019, a 337.061 ciudadanos”, aseguró. El asesor dio tres ejemplos de cuándo se implementa la medida: en el marco del “operativo Aruera”, para “controlar” la identidad de personas que “transitan en motos en ciudades de todo el país”; en el “operativo Gavilán”, para “controlar la identidad de las personas que transitan por las rutas”, y en el marco del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO). “Informarse, estudiar y conocer la realidad de primera mano es clave para gobernar”, sostuvo Leal. También ayer, el jerarca dijo en una entrevista a Radio Universal que los planteos de Lacalle Pou están basados en un “retorno a lo anterior”. “Lo asesoran una cantidad de personas que se fueron hace mucho tiempo, cuando había fax en la Policía, y que se fueron cuando la denuncia se tomaba en el cuaderno”, remató.

Las declaraciones le valieron las críticas del asesor en seguridad de Lacalle Pou, el ex comisionado penitenciario parlamentario Álvaro Garcé, quien recordó el cargo que actualmente desempeña Leal como director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. “Me parece que quien es jerarca de un ministerio tiene el deber, en un contexto de emergencia en materia de seguridad, de trabajar y dar sus esfuerzos para mejorar la situación, en lugar de colocarse en una actitud agresiva”, dijo a la diaria.

El ex candidato a la Intendencia de Montevideo dijo que si bien está de acuerdo con el debate de ideas, en campaña no hay que “desinformar ni tergiversar las propuestas de los adversarios”, y eso es lo que a su juicio hace Leal: “Me cuesta reconocer algunas de las propuestas del PN cuando son informadas por él”. A juicio del asesor de Lacalle Pou, la solicitud del documento de identidad es “una de las medidas elementales de prevención del delito”, que “está fallando, como lo está haciendo toda la prevención de la delincuencia”. La prueba de ello, argumentó, es que “los diferentes delitos han aumentado exponencialmente”. “Los controles, tal como se están haciendo, no se están realizando bien en el medio urbano, y mucho menos en el interior profundo, donde los grupos organizados tienen todas las facilidades para delinquir”, remató.

Luego, también en Twitter, se sumó a las críticas a Lacalle Pou el senador frenteamplista Charles Carrera, quien ocupó la dirección general de Secretaría del Ministerio del Interior hasta 2017, cuando la senadora Lucía Topolansky asumió la vicepresidencia. Según dijo, las propuestas de Lacalle Pou “dan cuenta de una visión retrógrada de la Policía”. “Tal vez, en base al espíritu que inspira su programa –consistente en la militarización de la Policía– pretendan que quienes salgan a pedir la cédula sean los militares. Eso sí que se asemeja a tiempos muy tristes que creemos superados”, remató.