Talvi dio a conocer datos alternativos de desempleo y Ferreri le respondió: “deconstruye” las cifras “en función de lo que precisa”

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, cuestionó al candidato del Partido Colorado por dar a conocer cifras alternativas sobre desempleo que a su juicio no se corresponden con la realidad.

A través de la red social Twitter, Talvi publicó una gráfica donde calculó cual sería el desempleo si los empleos públicos no hubieran aumentado de 2005 a la fecha, y dijo que “la cifra de desempleo del gobierno es un espejismo”: “El real es más alto hoy que cuando asumió el FA en 2005. Y la única razón por la que las cifras muestran un desempleo de 9% cuando en realidad es de 13%, es que desde 2005 el Frente Amplio agregó 70 mil empleos públicos”, escribió.

En declaraciones a Radio Sarandí, Ferreri dijo que Talvi “deconstruye el índice de desempleo en función de lo que él precisa”. Según el susbsecretario, lo que hizo Talvi “es de una inconsistencia técnica que alarma”. "Nunca me hubiera esperado que terminara en un descalabro de lo técnico porque tomar los índices de a pedazos en función de lo que me convenga no es nada prolijo técnicamente”, agregó.

“Hay que haber ido a Harvard para terminar modificado a antojo las cifras", remató el jerarca.