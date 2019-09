Trabajadores municipales le exigieron al PN que se terminen los ingresos por designación directa

Integrantes de la Federación Nacional de Municipales (FNM) se reunieron ayer con la Mesa del Directorio del Partido Nacional (PN) con el objetivo de llegar a un acuerdo para que en el próximo período de gobierno los ingresos de funcionarios a las intendencias sean por concurso y por sorteo, ya que en la actualidad muchas de las designaciones son directas.

Valeria Ripoll, secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo, dijo a la diaria que “es un buen momento político para que los distintos partidos den una señal de cristalinidad a la población”. La FNM ya tuvo un encuentro con las autoridades del Frente Amplio (FA) y sus autoridades piensan tener una reunión con el Partido Colorado. Este último encuentro ya fue solicitado, pero el gremio aún no obtuvo respuesta. “Nosotros le pedimos al PN una devolución, la del FA ya la tenemos y es favorable a nuestra propuesta. Esperemos que los tres partidos se pronuncien de la misma manera”, dijo Ripoll.

El diputado Pablo Abdala, secretario del directorio nacionalista, dijo a la diaria que se trató de un planteo serio. “Según ellos, se han dado situaciones inapropiadas o aun ilegales, en intendencias administradas por los tres partidos. Así nos lo transmitieron. No hay responsabilidades en un solo partido, sino que hay responsabilidades compartidas”, dijo. Los nacionalistas trasladarán el planteo al resto del directorio y a la Comisión de Asuntos Municipales del partido el lunes que viene. Abdala dijo que “es bueno avanzar en criterios objetivos” y que el planteo “apunta a lo importante y no a lo urgente”.

El diputado destacó que la autonomía departamental es necesaria desde el punto de vista de la organización del gobierno, pero también reconoció que “tiene determinados riesgos. “A veces los autónomos terminan siendo los intendentes y no las intendencias”, ilustró.

En principio, los intendentes consultados por la diaria se mostraron de acuerdo con la propuesta de la FNM. José Luis Falero, intendente de San José e integrante del directorio del PN, dijo a la diaria que la posibilidad de avanzar depende de los reglamentos de cada intendencia y aseguró que lo que se debería hacer es unificar los estatutos de los funcionarios. “Sería una linda oportunidad de, por lo menos, charlarlo. No sé cómo es la realidad en cada departamento, pero yo creo que se puede empezar a trabajar”, dijo.

Por su parte, el intendente de Artigas, Pablo Caram (PN), dijo a la diaria que él acompañará lo que digan el directorio y el Congreso de Intendentes, pero aclaró que no le convence que se presenten muchas personas para pocos puestos: “Pongo el ejemplo: nosotros llamamos a diez cargos y se presentan 2.800, entonces 2.790 se agarran mal humor porque la gente va con esperanza. Eso es lo que no me gusta”.

Con relación a la administración de Artigas, Ripoll comentó a la diaria que hubo varias denuncias de la Asociación de Empleados Municipales de Bella Unión porque Caram reasigna recursos y termina perjudicando a la Alcaldía de Bella Unión. “Hay una clara rivalidad entre la Alcaldía y el intendente. Muchas veces [Caram] le pasa por arriba [al alcalde Luis López-FA]”, por lo que “el intendente está complicando el funcionamiento del municipio”, dijo la dirigente sindical.

Ripoll sostuvo que “en Montevideo habíamos trabajado durante años y había mejorado la situación, pero hoy por hoy tenemos bastantes ingresos por contratos directos”. Según un informe de la Contaduría General de la Nación, en 2018 hubo 37 designaciones directas en Montevideo. Sobre los departamentos del interior, aseguró: “Lo que pasa, y mucho, y esto no es ajeno a ninguno de los partidos, es que se cesa personal cuando cambia el partido político que gobierna y se toman trabajadores afines al partido que gana”.