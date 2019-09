Víctor Rossi cuestionó a quienes dicen que el “gobierno está agotado”

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, respondió ayer a las críticas de la oposición, en la rendición de cuentas realizada en el marco del gobierno de cercanía, en el departamento de Canelones. Rossi afirmó que “se escucha decir que el gobierno está agotado” y que los ministros “tiramos la esponja”, pero además dicen que “estamos en campaña política”. “El gobierno está trabajando en forma intensa y es eso lo que permitió que el país mantuviera su crecimiento”, dijo, y aseguró que aun en situaciones adversas el país creció, aunque “a veces a menor ritmo”.

También señaló que los ministros no están impedidos de hacer política. “Estamos en pleno proceso electoral; uno piensa que hay demasiado ruido, pero Uruguay sigue distinguiéndose por su cultura, por el vigor del sistema institucional”, dijo.

Rossi afirmó que los empresarios “coinciden en la necesidad de cambiar este gobierno”, y en sus proclamas dicen que “necesitan libertad”, y respondió que “en el Frente Amplio [FA] hemos defendido la libertad desde antes de llegar al gobierno”, pero puntualizó que la libertad tiene el límite de las instituciones. “No puede ser el vale todo, nadie puede tener todo a costa de lo que sea”, dijo. Además, subrayó que los empresarios dicen que necesitan competencia y rentabilidad y que se “pone la carreta delante de los bueyes”, en referencia al discurso de Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, en el cierre de la Expo Prado el sábado. “Es cierto que es más fácil captar las inversiones si se puede tener más ganancias, pero en la ecuación no sólo están los inversores, hay otros actores. [Dicen] que primero hay que crecer para repartir, y pasaron 200 años y nunca llegó el momento de repartir”, afirmó, y sostuvo que fue durante los gobiernos del FA cuando más se repartió. Además, destacó que la inflación está en un dígito, a pesar de que es un indicador que el gobierno sigue de cerca y “no se ha podido encuadrar siempre”, pero en porcentaje fue de 7,6% promedio en los últimos 15 años.

Sobre el pedido de bajar el costo del Estado, Rossi comentó: “El Estado, cuando los negocios marchan bien, siempre es una molestia. Si se trancan, el Estado hasta tiene que hacerse cargo”.

El jerarca también le respondió al candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, que dijo que el desempleo está en 9%, porque durante la administración del FA se crearon 70.000 nuevos cargos públicos. Explicó que estos funcionarios fueron destinados a programas de salud, al “fortalecimiento de la seguridad”, y a “cubrir el número de docentes y educadores”.

Sobre los funcionarios en su ministerio, explicó que no sólo no hay más funcionarios sino que bajaron de 4.800 en 2005 a 2.800 en la actualidad. No obstante, aclaró que en 2005 había 1.300 personas contratadas y casi 1.500 eventuales, y que esas personas fueron presupuestadas. “Me gustaría poner en la mesa esta cuenta y verla con más profundidad”, dijo.

En relación al precio de los combustibles, admitió que es caro y explicó que “lamentablemente un atentado de esos que suceden en Arabia atacó los pozos y los precios están subiendo más de 20%”, pero aclaró que el gobierno no va aumentar el precio hasta fin de año. De todas formas, destacó que las empresas que están al día con sus impuestos pueden descontar el Impuesto al Valor Agregado.