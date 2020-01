Álvaro Villar: “Hay que hacer mucho esfuerzo en la limpieza para que Montevideo sea la ciudad más limpia del mundo”

Como se preveía, este jueves Álvaro Villar, actual director del Hospital Maciel, aceptó ser candidato a la Intendencia de Montevideo (IM) por el Frente Amplio (FA). En rueda de prensa dijo que le parece “un desafío interesante” y que lo motiva para tratar de lograr que la ciudad siga por el camino que viene, “de crecimiento, de mejora”. “Hay muchas cosas pendientes todavía. Se ha trabajado mucho pero hay que continuar, hay que hacer mucho esfuerzo en la limpieza, para que sea la ciudad más limpia del mundo y que podamos tener el orgullo, como montevideanos, de mostrar la ciudad en ese sentido”, señaló. Agregó que también le interesa trabajar en el tema de la “sostenibilidad”, la seguridad y la movilidad del transporte, para “lograr mejores tiempos” y que sea “amigable”. Además, hizo énfasis en incorporar “avances del punto de vista ecológicos, en el cuidado del medioambiente”. “Y hay dos cosas que me parecen claves: una es trabajar con la misma idea que hicimos en el hospital, de ‘actitud Maciel’: el concepto de ‘actitud Montevideo’ para que el funcionario municipal sienta orgullo de serlo, y además, centrar todo en el ciudadano”, finalizó.

Villar completó el quinteto de nombres que se maneja en el FA para candidatos a la IM, junto con Carolina Cosse, ex precandidata a la presidencia, Pablo Ferreri, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT.

El diputado Carlos Varela, presidente de la Mesa Departamental del FA de Montevideo, dijo a la diaria que pretenden llegar al Plenario del 24 de enero con tres nombres “ya conversados”, dado que es el máximo número que fija la ley para candidatos a la intendencia por partido. También podrían ser menos de tres, pero dice que por “como están planteadas las cosas, parece difícil que haya menos de tres candidatos”. “Vamos a tratar de no llegar [al Plenario] con más de tres, no porque no se pueda sino porque tratamos de evitar que queden compañeros o compañeras por el camino. Eso se puede lograr antes, conversando con todos”, señaló.

Varela ya se reunió con Leal, Pereira y Ferreri, y la semana que viene lo hará con Cosse y Villar. Estas rondas de charlas no tienen carácter de ofrecimiento formal de candidatura, explicó el diputado, sino que se trata de reuniones con personas que han tenido conversaciones con “referentes o sectores” del FA que los han propuesto como candidatos. En el caso de Pereira, por ejemplo, el ex presidente José Mujica manejó su nombre pero no le hizo una propuesta formal, según ha insistido el presidente de la central sindical.

“Los tres con los que hablamos están más que preparados para la responsabilidad, y estoy seguro de que va a pasar lo mismo con Álvaro y con Carolina. Pero ahora empieza un proceso de conseguir los apoyos, que no son sólo de los sectores sino también de las bases, porque todos ignoran a las bases, pero son 50% del Plenario. Por lo tanto, lo que definan las coordinadoras es tan importante como lo que definan los sectores a la hora de decidir”, sostuvo Varela.

El diputado agregó que, en términos generales, las conversaciones que mantiene con los candidatos en carrera tienen como primer fin verificar si efectivamente quieren serlo; y, en segundo lugar, ver su “conocimiento y su preparación en el sentido de cómo imaginan” Montevideo en los próximos cinco años, ya que, en caso de ser electos, la IM estará “en un período muy particular” porque “se va a vincular con un gobierno de signo diferente”. “En los tres casos nos encontramos con compañeros que tienen muy claro qué camino seguir, con matices, cada uno de acuerdo a su especialidad y experiencia, pero todos tienen en su cabeza un programa de gestión y de acción muy interesante”, finalizó.

En cuanto a los posibles apoyos de los sectores, en el caso del Partido Socialista la Departamental de Montevideo se está reuniendo con todos los posibles precandidatos y luego definirá a quién apoya. A su vez, la mayoría del Movimiento de Participación Popular ve con buenos ojos la candidatura de Villar, porque es un frenteamplista “independiente”, señaló un dirigente de ese sector a la diaria, y agregó que hizo una “buena gestión” y tiene una “trayectoria destacada” en el Maciel, con “mucha inserción en la zona y en la comunidad médica”.

Tabaré, callado El presidente de la República, Tabaré Vázquez, dejó constancia en un comunicado publicado en la página web de Presidencia de que no expresó apoyo por la candidatura de ninguno de los nombres que están en la mesa para la IM, y agregó que “tampoco lo hará en el futuro, en cumplimiento del precepto constitucional que le inhibe hacerlo” mientras desempeñe su cargo.

