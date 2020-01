Álvaro Villar se reunirá con Yamandú Orsi para planificar trabajo conjunto en limpieza y transporte

Este domingo Álvaro Villar se pronunció en su cuenta en Twitter sobre su precandidatura a la Intendencia de Montevideo (IM) por el Frente Amplio (FA). “Como ya muchos de ustedes sabrán, decidí aceptar la propuesta de 'intentar' la Intendencia de Montevideo. Los invito a acompañarme paso a paso en el camino para construir un equipo, escuchar, aprender y prepararme para este nuevo desafío. Necesito sus aportes y energías positivas”, escribió. Casi de inmediato los usuarios empezaron a hacerle propuestas, entre ellas, realizar un tranvía para Montevideo, recuperar la vida nocturna en la Ciudad Vieja y la rambla del puerto.

Villar aclaró a la diaria que con su primera publicación tenía la intención de comunicar su precandidatura, pero después los usuarios empezaron a hacerle propuestas concretas, entonces el director del hospital Maciel las respondió una a una. “Yo hace varios años que uso el Twitter para informar sobre las actividades del hospital; es una cuenta que manejo yo y me pareció que era importante aclarar que de ahora en adelante no publicaría información del Maciel sino de la actividad de la precandidatura”, comentó a la diaria.

El médico dijo que no esperaba recibir iniciativas, “lo que demuestra que hay una avidez en la creación de una propuesta para Montevideo. Me parecía correcto contestar; no es un diseño previo de campaña, sino una respuesta a la gente”. Además el neurocirujano aclaró que el FA tendrá un programa único para la ciudad, en el que se está trabajando.

En varias ocasiones Villar ha destacado la necesidad de mejorar la limpieza en Montevideo. En diálogo con la diaria, dijo que se ha reunido con las autoridades actuales de la IM y con jerarcas de administraciones anteriores para ver posibles soluciones. Sobre el emprendimiento en Canelones de ceder en comodato contenedores para que los vecinos clasifiquen en sus casas, dijo: “Estoy viendo con muy buenos ojos la experiencia; creo que hay que evaluarlo”.

Sector clave

Villar especificó que para recuperar la actividad de la Ciudad Vieja durante los fines de semana y en la noche, “hay que buscar intervenciones que puedan reactivar los distintos puntos”. “La Ciudad Vieja junta la actividad económica, comercial, los servicios, y hay mucha gente que vive allí, es un sector turístico y cultural clave”, señaló.

En caso de que Villar resulte candidato del FA y luego electo intendente, dijo que tratará de trabajar en conjunto con el gobierno nacional, presidido por Luis Lacalle Pou, y con los ministerios y las ONG. “No podemos echarle la culpa al gobierno de las cosas que no se resuelvan en materia de seguridad ciudadana; tampoco el gobierno va a poder resolver ninguno de los problemas grandes sin la IM”, dijo.

Villar contó que ya se reunió con Pablo Inthamoussu, actual director de Movilidad de la IM, para avanzar en la extensión metropolitana de la tarjeta STM, y para que se pueda usar la tarjeta para el tren. “Que el desarrollo del tren esté combinado con la posibilidad de conectar Canelones con Montevideo de una forma más dinámica”, comentó.

Además de la reunión con Inthamoussu, Villar se va a juntar el miércoles con el actual intendente y candidato del FA en Canelones, Yamandú Orsi, porque “hay que trabajar juntos, tanto en el transporte como en la basura y generación de biogás”.

Cabe recordar que la candidatura de Villar ya fue respaldada por el sector Fuerza Renovadora, liderado por el ex precandidato del FA Mario Bergara, y está previsto que esta semana haga lo mismo el Movimiento de Participación Popular (MPP). Además, este lunes el grupo de Fernando Amado, Unir, también manifestará su apoyo al neurocirujano.

Socialistas descontentos

El viernes pasado el Partido Socialista (PS) oficializó su apoyo a la candidatura de Carolina Cosse para la intendencia de la capital, pero la decisión generó molestia a la interna del PS. Los integrantes del ala renovadora del PS quedaron descontentos con la resolución, porque consideraron que no se consultó a los centros socialistas y a la Juventud Socialista del Uruguay. Además, los renovadores pretendían ir al Plenario Departamental del FA sin apoyar a una persona en concreto y aprobando la competencia de tres candidatos.

En la reunión del viernes, después de que los ortodoxos rechazaran un cuarto intermedio, 13 representantes renovadores se retiraron de ella.