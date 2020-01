Así es como los imperios se suicidan

El asesinato del general Qasem Soleimani, jefe de la fuerza de élite Quds de Irán, cometido por Estados Unidos, desencadenará múltiples ataques de represalia contra objetivos estadounidenses por parte de chiitas, la mayoría de ellos en Irak. Activará a los insurgentes y los grupos paramilitares respaldados por Irán en Líbano, Siria y otras partes de Oriente Medio. El caos de la violencia, los estados fallidos y la guerra, el resultado de dos décadas de locura y errores estadounidenses en la región, se convertirán en una conflagración aun más amplia y peligrosa. Las consecuencias son dramáticas. Además de que los estadounidenses estarán bajo asedio en Irak y tal vez sean expulsados (sólo una fuerza de 3.200 soldados permanece en Irak, a todos los ciudadanos se les aconsejó que abandonaran el país “inmediatamente” y los servicios consulares están cerrados), esta situación podría derivar en una guerra directa contra Irán: el imperio estadounidense, al parecer, no morirá con un lamento, sino con una explosión.

La ejecución de Soleimani, asesinado por misiles de un avión no tripulado Reaper MQ-9, también cobró la vida de Abu Mahdi al Muhandis, el comandante adjunto de los grupos respaldados por Irán en Irak, conocidos como Fuerzas de Movilización Popular, y otros. Los líderes de la milicia chiita iraquí. El ataque podría beneficiar coyunturalmente a los dos arquitectos del asesinato, Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Pero es un acto de suicidio imperial de Estados Unidos. No es posible un resultado positivo. Se abre la posibilidad de un escenario de tipo Armagedón, deseado por las ramas lunáticas de la derecha cristiana.

Golpeado por la guerra, Irán usaría sus misiles antibuque suministrados por China, sus minas y su artillería costera para cerrar el estrecho de Ormuz, el corredor de suministro de petróleo de 20% del mundo. Los precios del combustible podrían duplicarse, quizás triplicarse, devastando la economía global. Los ataques de represalia de Irán contra Israel y las instalaciones militares de Estados Unidos en Irak podrían dejar cientos, quizás miles, de muertos. Los chiitas de la región, desde Arabia Saudita hasta Pakistán, verían un ataque contra Irán como una guerra religiosa contra el chiismo. Los dos millones de chiitas de Arabia Saudita se concentran en la provincia oriental, rica en petróleo. La mayoría de los chiitas en Irak y las comunidades chiitas en Bahréin, Pakistán y Turquía se enfurecerían contra los vacilantes aliados estadounidenses. Habría un aumento de los ataques terroristas, incluso en suelo estadounidense, con un gran sabotaje de la producción de petróleo en el golfo Pérsico. En el sur del Líbano, Hezbolá renovaría los ataques contra el norte de Israel. La guerra desataría un conflicto regional largo y creciente que eventualmente acabaría con el imperio estadounidense y dejaría montañas de cuerpos humeantes y ruinas. Sólo un milagro puede sustraer a Estados Unidos de esta autoinmolación.

Después de la invasión y ocupación de Estados Unidos en 2003, Irak fue destruido como país. Su antigua infraestructura moderna está en ruinas. El suministro de energía y agua es, a lo sumo, errático. Hay un alto desempleo y descontento con la corrupción generalizada del gobierno, lo que ha provocado protestas sangrientas. Milicias beligerantes y facciones étnicas entrelazadas en enclaves antagónicos conflictivos.

Al mismo tiempo, la guerra en Afganistán está perdida para Estados Unidos, como lo han demostrado en detalle los Afganistán Papers, publicados por el Washington Post. Libia es un estado fallido. Yemen, después de cinco años de bombardeos y bloqueos ininterrumpidos por parte de Arabia Saudita, sufre uno de los peores desastres humanitarios en el planeta. Los rebeldes “moderados” que Estados Unidos financió y armó en Siria, con un costo de 500 millones de dólares, instigaron un escenario de terror sin ley.

Pero entonces, ¿por qué la guerra contra Irán? ¿Por qué abandonar un acuerdo nuclear que Teherán no ha violado? ¿Por qué demonizar a un gobierno que es el enemigo mortal de los talibanes y otros grupos yihadistas, incluidos Al Qaeda y Estado Islámico? ¿Por qué sabotear la alianza de facto con Irán, en Irak y Afganistán? ¿Por qué desestabilizar aun más una región ya peligrosamente volátil?

Los estadounidenses, como ciudadanos, deben responsabilizar a su gobierno por tales crímenes. Si no lo hacen, serán cómplices en la construcción de un nuevo orden mundial que tendría graves consecuencias.

Los generales y políticos que lanzaron y mantuvieron estas guerras no están dispuestos a ser responsables de las pesadillas que han creado. Necesitan un chivo expiatorio. Es Irán. Los cientos de miles de muertos y lisiados, incluidos al menos 200.000 civiles, y los millones de expulsados de sus hogares a campos de refugiados no pueden ser el resultado de políticas estadounidenses desorientadas y fallidas. La proliferación de grupos y milicias yihadistas radicales, muchos de los cuales fueron inicialmente entrenados por Washington, así como los incesantes ataques terroristas en todo el mundo deben ser culpa de otros. Los generales, la CIA, los mercenarios y los fabricantes de armas que se han enriquecido con estos conflictos; los políticos como George W Bush, Barack Obama y Donald Trump, así como los “expertos” e intelectuales famosos que actúan como animadores de una guerra interminable se han convencido a sí mismos y quieren convencer al mundo de que Irán es responsable del desastre.

El caos y la inestabilidad que Estados Unidos desató en el Medio Oriente, especialmente en Irak y Afganistán, han dejado a Irán como el país dominante en la región. Washington autorizó a su némesis. No tienes idea de cómo revertir tu error, excepto atacar a Irán.

Trump y Netanyahu, así como el príncipe coronado saudí Mohammed bin Salman, están envueltos en un escándalo. Creen que una nueva guerra desviará la atención de sus crisis externas e internas. Pero carecen de una estrategia racional tanto para la guerra contra Irán como para las guerras en Afganistán, Irak, Libia, Yemen y Siria. Los aliados europeos, alienados por Trump cuando abandonó su acuerdo nuclear con Irán, no cooperarán si Washington va a la guerra contra Teherán. El Pentágono no tiene los cientos de miles de tropas que serían necesarias para atacar y ocupar Irán.

El derecho internacional, así como los derechos de 80 millones de seres humanos en Irán, es tan ignorado como los derechos de los pueblos de Afganistán, Irak, Libia, Yemen y Siria. Los iraníes, independientemente de sus sentimientos sobre su régimen despótico, no verían a Estados Unidos como un aliado o un liberador. No quieren estar ocupados. Ellos resistirían.

Una guerra contra Irán se vería en toda la región como una guerra contra el chiismo. Pero estos son cálculos que los ideólogos, que saben poco sobre el instrumento de guerra, y menos aun sobre las culturas o los pueblos que intentan dominar, no pueden realizar. Un ataque contra Irán no sería más exitoso que los ataques israelíes contra Líbano en 2006, que no pudieron acabar con Hezbolá y unieron a la mayoría de los libaneses en apoyo a ese grupo militante. Los bombardeos israelíes no pacificaron a cuatro millones de libaneses. ¿Qué sucederá si Estados Unidos comienza a llegar a un país de 80 millones de personas cuyo territorio es tres veces más grande que Francia?

Estados Unidos, como Israel, se ha convertido en un estado paria que amenaza, viola y se desvía del derecho internacional. Lanzan guerras “preventivas”, que según el derecho internacional se definen como “crímenes de agresión” basados en evidencia inventada. Los estadounidenses, como ciudadanos, deben responsabilizar a su gobierno por tales crímenes. Si no lo hacen, serán cómplices en la construcción de un nuevo orden mundial que tendría graves consecuencias. Sería un mundo sin derechos, acuerdos ni leyes. Sería un mundo en el que cualquier nación, desde un estado villano nuclearizado hasta una potencia imperial, podría invocar sus leyes nacionales para anular sus obligaciones con los demás. Este nuevo orden desharía cinco décadas de cooperación internacional, establecida en gran medida con el apoyo de Estados Unidos, y nos sumergiría en una pesadilla hobbesiana. La diplomacia, la cooperación, los tratados y la ley, todos estos mecanismos creados para civilizar a la comunidad global, serían reemplazados por el salvajismo.