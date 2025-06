Hace unos años, un grupo de profesionales antropólogos biológicos publicaron un artículo académico que vincula la ancestría o herencia indígena y el lugar de prestación de salud (público o privado) de un grupo de personas relevadas en el marco de un proyecto sobre cáncer de mama, donde se consideraron pacientes con cáncer de mama y controles sin antecedentes de cáncer de mama u ovario, todas ellas de 45 o más años de edad. La muestra fue realizada en las diversas instituciones de salud en las que se atendían, tanto públicas, pertenecientes a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), como privadas, mayoritariamente, instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC). La diferencia significativa en la herencia indígena por línea materna observada entre pacientes que se atienden en salud pública en relación con los que se atienden en mutualistas los llevó a plantearse preguntas sobre la estratificación social reflejada en la elección por prestador de salud y basándose en datos genéticos de población. En este caso haciendo foco en las diferencias encontradas por prestador de salud, arrojan luz sobre una desigualdad invisibilizada en la sociedad.

La antropología biológica es una rama de las ciencias antropológicas que tiene antecedentes desde los años 90 del siglo pasado en Uruguay. Abarca temas tan variados como la relación entre la nutrición y el desarrollo en diferentes culturas; la búsqueda de comprensión de las patologías, dietas en diferentes poblaciones a lo largo de la historia de la humanidad mediante análisis de restos óseos (bioarqueología); el análisis de restos óseos en contextos de desaparición forzada, crímenes, etcétera (antropología forense), y en este caso genética de poblaciones para mirar diferencias tanto entre las poblaciones como dentro de una población como la uruguaya, entre otras ramas o subdisciplinas.

El comienzo de la disciplina en nuestro país tiene una vinculación importante con la arqueología y posteriormente ha derivado en analizar nuestros orígenes como población a partir de análisis genético de poblaciones. Este campo de estudios interdisciplinario ha crecido con el tiempo y brinda respuestas a nuevas preguntas sobre cómo se compone la población en términos de su historia de origen y mestizaje a lo largo del tiempo.

Quizás no estamos tan acostumbrados aún a preguntarnos si esta nueva rama de la ciencia también puede brindarnos algún conocimiento sobre la desigualdad en términos de estratificación social. Este es el ámbito en el cual un grupo de profesionales han hecho foco después de analizar muestras en el marco de un proyecto sobre cáncer de mama.

El vínculo de la ancestría con el tipo de prestador de salud en el que se atienden y, por lo tanto, con el nivel socioeconómico que existe en nuestra sociedad se vio reflejado en los resultados de la muestra, que indicaron para este estudio a la herencia indígena por línea materna en personas que se atienden en el sistema público de salud como el doble en relación con la de personas que se atienden en mutualista para todas las regiones del país. Los/as investigadores/as toman como antecedente de esta desigualdad en la atención en salud un estudio realizado en Tacuarembó sobre la presencia de la llamada “mancha mongólica” (una mancha violácea ubicada en la región del sacro, que aparece en recién nacidos y que tiene origen en africanos, asiáticos e indígenas americanos) en comparación con el Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela (público) y el Casmu (mutual). Cuando se relaciona con el nivel socioeconómico, en Tacuarembó resultó que en los niños con padres de nivel socioeconómico bajo urbano y rural era también doblemente más frecuente esta marca (64%) que en niños con padres de nivel socioeconómico medio a alto (31%).

La diferencia en relación con la población afrouruguaya tiene que ver con la autoidentificación mayor por parte de personas afro en Uruguay respecto de las personas con herencia indígena.

Las muestras de este estudio fueron tomadas en 2007, previo a la incorporación del Fonasa (2009), por medio del cual se les da actualmente la posibilidad a las y los trabajadores de elegir su prestador de salud además de incorporar a las y los hijos de esos trabajadores.

Los datos que mostró este estudio no son menores para pensar en las desigualdades de clase y étnico-raciales en la sociedad, que están silenciadas por la herencia de una identidad aún no reconocida socialmente en Uruguay. La indígena es una herencia que está aún silenciada en nuestro país y, por lo tanto, no cuenta con acciones afirmativas que combatan las desigualdades existentes para este grupo. Actualmente sí existen políticas de acción afirmativa para otras minorías étnico-raciales, como la población afrodescendiente en Uruguay (mediante el porcentaje de cupo laboral reservado en llamados laborales realizados en empresas públicas, así como en otras), pero no existen para personas con herencia indígena, que, según podemos constatar en este estudio y en otros, también forman parte de sectores socioeconómicos postergados.

