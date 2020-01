Candidaturas IM: Sebastián Bauzá es la figura que genera más consenso en la oposición

La coalición opositora en Montevideo parece querer repetir la experiencia de las elecciones nacionales y mostrar unidad presentando un candidato único a la elección de mayo. Uno de los nombres que más acuerdo generan es el del ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Sebastián Bauzá, informó este jueves Búsqueda y confirmó la diaria. Sin embargo, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, ya designó a Bauzá como director nacional de Deporte, y el dirigente había manifestado en diciembre del año pasado que no estaba dispuesto a competir en las elecciones departamentales. “Yo trabajé en esta campaña por el tema del deporte, y esa va a ser una decisión; si él la toma o no, es el trabajo que he hecho hasta el momento. No voy a ser candidato a intendente. Una de las muchas cosas buenas que tiene Luis es que respeta la opinión de cada uno y él sabe cuál es mi opinión al respecto”, había declarado en esa oportunidad a los medios.

Este jueves, Felipe Schipani, secretario general del Comité Ejecutivo Departamental (CED) de Montevideo del Partido Colorado (PC), confirmó a la diaria que Bauzá “es una opción”, pero dijo que hay otras posibilidades sobre la mesa. “Hemos hablado del nombre de [Sebastián] Bauzá. Ahora estamos esperando a saber qué es lo que pasa con él”, dijo, y aseguró que esa es la primera opción.

Schipani dijo que no le parece “una idea alocada” comparecer con un solo candidato. “Es más difícil encontrar a dos o tres [candidatos] que uno”, pero acotó que la definición se tomará en estos días, porque “los plazos son muy exiguos”.

El colorado agregó que la idea es que todos los partidos de oposición en Montevideo acuerden juntos, incluso el Partido de la Gente y Cabildo Abierto. “Creo que todos los partidos de la coalición van a estar presentes”, dijo. Sobre el lema con el que competirán, reiteró que lo más seguro es que sea con Partido Independiente (PI).

Por su parte, Iván Posada, diputado electo del PI, dijo a la diaria que la figura de Bauzá “es un nombre que genera consenso, es un dato de la realidad, lo que pasa es que en principio habría desistido”. Además, dijo que en el PI no se manejó el nombre del periodista Gerardo Sotelo como contendiente. “No sabemos de dónde salió esa información”, dijo.

El diputado subrayó en varias oportunidades que no hay nada confirmado, “porque todo depende de la Convención”, y “todas las posibilidades están abiertas”, no obstante dijo que es cierto que se está cerca de acordar que los partidos opositores se presenten bajo el lema Partido Independiente. “Eso es lo que hablamos a través de los contactos informales”, dijo. Posada aclaró que aún no hay candidato, pero “hubo un avance en algunas conversaciones en el sentido de ir hacia una candidatura única”.

Posada aclaró que los contactos fueron entre el PC y el PN, pero no con el Partido de la Gente ni con Cabildo Abierto. De todas formas, resaltó que si hay un nombre en común, el PI está dispuesto a acordar con todos los partidos.

Para el diputado, la eventual decisión de Daniel Martínez (Frente Amplio) de ser precandidato no cambia ningún escenario para los partidos de la coalición. “Una muy buena señal política sería que hubiera un candidato único [en la oposición] y que se logre un acuerdo en base a un programa”.

Desde el Partido Nacional (PN) aseguraron a la diaria que no había avances ni novedades sobre la candidatura. El otro nacionalista que pretendía competir por la intendencia de la capital es el alcalde del Municipio Ch, Andrés Abt, quien esta semana, en declaraciones a Radio Carve, había dicho que la coalición “tendría que presentar más de un candidato” porque “nadie logra la totalidad de los votos”. Abt es uno de los nombres que maneja el Herrerismo para competir en la capital. Sobre su posible candidatura dijo que es algo que lo llena de “orgullo”, porque “quiere decir que la gestión fue buena”.