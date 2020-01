Carolina Cosse dijo que está dispuesta a “asumir por cinco años” si gana la Intendencia de Montevideo

La senadora electa y precandidata a la Intendencia de Montevideo (IM) por el Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, dijo este martes que está dispuesta a asumir el compromiso de permanecer en la IM durante los cinco años si resulta electa. En entrevista con En perspectiva, Cosse manifestó que “si ayuda a avanzar en la discusión en el Plenario” está dispuesta a “asumir la responsabilidad que tenga que asumir por cinco años”.

La semana pasada, el planteo de algunas coordinadoras del FA de votar una candidatura única y el malestar en relación al proceso de definición de las precandidaturas determinó que se postergara el Plenario, que finalmente se desarrollará este miércoles. Al respecto, Cosse consideró que fue oportuno el cambio de fecha.

La precandidata sostuvo que no entrará en las discusiones internas de las bases, pero reconoció que “se ha dado un proceso bastante movido” en la selección de las precandidaturas y que entiende el enojo de las coordinadoras. Además, opinó que estas discrepancias constituyen “una situación de cierta complejidad” y una “preocupación” dentro del FA.

“Sé que hay muchas discusiones que se están llevando adelante y entiendo el estado de ánimo de las bases. Por eso, pongo a disposición del Plenario esta postura, si es que en algo puede ayudar a que las cosas fluyan mejor”, expresó Cosse. La senadora electa dijo que hace este planteo “en aras de construir unidad y darle un elemento a las bases”.

A su vez, dijo que personalmente ha tratado de ser “muy cuidadosa” con sus declaraciones. “Yo empecé la campaña política públicamente los primeros días de febrero del año pasado, como tiene que ser. Siempre he tratado de ser muy cuidadosa en lo que refiere a la unidad del FA, en mis expresiones y mis acciones para construir unidad”, manifestó.

En entrevista con el programa Buscadores, de VTV, Cosse se refirió a las idas y vueltas en la definición de la candidatura de Daniel Martínez. “Hay cuatro instancias: primero dijo que no, después que sí, después que no, después que sí”, comentó. De todos modos, luego acotó que “el compañero tiene derecho a hacer su proceso personal”. Dijo que a pesar de que considera que Martínez hizo una gestión correcta al frente de la IM, ella mantuvo su precandidatura porque puede “aportar cosas nuevas”. “Si hoy dijera ‘no soy candidata’, le tendría que explicar a la gente por qué no, porque siento de manera muy fuerte el apoyo y el respeto de la gente”, afirmó.