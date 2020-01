Coalición en Montevideo: Ney Castillo se bajó e Iván Posada ve difícil que se concrete alianza

Si bien su nombre había sonado extraoficialmente dentro del Partido Colorado, Luis Alberto Ney Castillo, quien fuera el segundo candidato más votado en las departamentales de 2010 en Montevideo, le dijo al líder de Ciudadanos, Ernesto Talvi, que no volverá a postularse.

“Hay que buscar otras opciones, alguien más joven y que pueda tomarlo con más fuerza de lo que yo puedo hacerlo. Estoy dispuesto a colaborar pero no a asumir de nuevo esta responsabilidad”, dijo Castillo a la diaria. El ex candidato comunicó su decisión en Twitter el sábado.

En tanto, si bien la principal posibilidad para blancos y colorados es crear la alianza dentro del lema PI, el único legislador que tendrá esta colectividad política en la próxima legislatura, Iván Posada, dijo que después del balotaje no ha habido ningún contacto con el partido por el tema, por lo que ve muy poco viable que se concrete.

“No hubo ningún movimiento que haga pensar en acuerdos a nivel departamental. A esta altura me parece que nada de eso va a poder concretarse”, señaló Posada al respecto. Según dijo, de no concretarse el acuerdo, una de las opciones que tiene la mesa departamental del PI en la capital, dado el resultado de la elección de octubre, es no presentarse a la elección. “Es una de las posibilidades”, admitió.