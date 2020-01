Cobra fuerza la candidatura de Gerardo Sotelo para la Intendencia de Montevideo

Los partidos de la oposición siguen insistiendo en presentar un candidato único para la intendencia capitalina, pero aún no hay definición sobre el nombre de quién los representará en mayo.

En principio, Sebastián Bauzá (Partido Nacional), ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, es quien recoge más consensos. Sin embargo, consultado por la diaria dijo: “Ya lo hablé en su momento con Luis [Lacalle Pou]: estoy trabajando para la Secretaría Nacional del Deporte”, en referencia al cargo para el que ha sido designado por el presidente electo. Tras las elecciones presidenciales Bauzá había afirmado que no sería candidato. “Entre las muchas condiciones que tiene Luis, está la de respetar la opinión de cada uno, y él sabe cual es mi opinión al respecto”, dijo entonces.

Ante la negativa de Bauzá, el nombre que manejan algunos dirigentes del Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN) es el del periodista Gerardo Sotelo, del Partido Independiente (PI). El viernes la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, llamó a Sotelo para comentarle que estaban manejando su nombre. Este lunes, el periodista dijo a la diaria que unicamente aceptaría la postulación si fuera candidato del conjunto de la oposición: “El PI no va a presentar una candidatura en solitario, ni yo aceptaría si fuera esa la situación”, comentó.

En tanto, el secretario del PN, Pablo Abdala, dijo que la candidatura de Sotelo es atractiva ya que “es una figura respetada”, con “cualidades personales y políticas bien interesantes”. Esta semana la Comisión Departamental de Montevideo se reunirá para decidir si el PN se abstiene de presentarse a la elección de mayo. Después, entre el 27 y el 29 de enero, se deberá convocar a la Convención para que ratifique la decisión.

Juan Pedro Damiani también suena

Lo cierto es que, constitucionalmente, quienes integraron listas para las elecciones internas de junio de 2019 están inhabilitados para presentarse bajo un lema distinto en las próximas elecciones departamentales, lo que en los hechos excluye a los principales referentes partidarios.

Este lunes hubo una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PC y se decidió encargarle al secretario general del partido, Julio María Sanguinetti, la tarea de contactarse con las otras fuerzas de la coalición para tratar de acordar una candidatura única, y de no ser posible, que sean varias candidaturas bajo el lema Partido Independiente.

Conrado Rodríguez, diputado electo por el sector Batllistas, dijo a la diaria que aún no hay una decisión sobre los nombres. Uno de los que se manejan es el del ex presidente de Peñarol Juan Pedro Damiani, de acuerdo al portal Ecos. Según el medio, Sanguinetti habría visto con buenos ojos el pedido de algunos de los dirigentes colorados de presentar a Damiani, pero esta posibilidad no habría sido sometida a la consideración ni del ex presidente de Peñarol ni de otros referentes colorados. En cambio, Rodríguez afirmó que se trata de una versión periodística y que “nadie de Batllistas habló de Damiani”.

Más allá de que no están definidos los nombres, los integrantes del CEN definieron iniciar mecanismos internos para habilitar la postulación conjunta. “Nosotros por carta orgánica podemos lograr un acuerdo en Montevideo”, dijo Rodríguez. Para que el PC se abstenga de presentarse a las departamentales necesita hacer acuerdos con otros partidos y la aprobación de la Convención Nacional (mayoría de dos tercios). El sábado 25 de febrero a las 14.00 se reunirá la Convención y se tratarán las elecciones en Montevideo.

A juicio del representante, los líderes de la oposición deberían tener una reunión “en la que se determine quién o quiénes serían los candidatos por Montevideo y bajo qué lema compareceríamos”.

Por su parte, el secretario general del Comité Ejecutivo Departamental del PC, Felipe Schipani, dijo a la diaria que tiene, junto a Sanguinetti, la tarea de acelerar las negociaciones, y reiteró que “la hipótesis es la de una candidatura única. La candidatura de Bauzá todavía está arriba de la mesa, y el nombre de Sotelo también está ahí”. Schipani dijo que en las próximas horas se formalizará un planteo conjunto entre todos los partidos.

En tanto, el viernes se reunió la Departamental de Montevideo del PI, pero entró en cuarto intermedio sin una fecha definida para retomar la reunión. Fuentes del partido aseguraron que ellos no tienen apuro en tomar una definición y reiteraron que esperarán a que la situación se despeje. El presidente del PI, Pablo Mieres, había dicho el viernes a la diaria que todavía no tenían una “propuesta concreta”, pero no descartaban conversar la candidatura de Sotelo. “Nosotros, encantados. Es un muy buen nombre, sería un gran candidato, pero todavía no tenemos una propuesta formal arriba de la mesa”, dijo, y aclaró que la idea no surgió del PI.