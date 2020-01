¿Cómo será la mudanza del Mides a Casavalle?

Una de las primeras carteras confirmadas por el presidente Luis Lacalle Pou durante la campaña fue la del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a cargo de su asesor en políticas sociales Pablo Bartol. Desde entonces, una de sus ideas principales ha sido trasladar algunas oficinas de este ministerio al barrio Casavalle.

En recientes declaraciones a la prensa Bartol volvió a confirmar que trabajará en Casavalle: su oficina –pero no la sede principal del Mides– se moverá para el barrio. En diálogo con la diaria, Nicolás Martinelli, el futuro director general de Secretaría del Mides, sostuvo que la idea es que Bartol se traslade a Casavalle junto con él y un par de asesores de la cartera.

Según explicó Martinelli, ya hay dos o tres lugares opcionales para instalar la oficina, pero aún no se resolvió cuál será el indicado. Lo planeado no es construir un espacio desde cero, sino que se utilizará uno de los edificios del ministerio en el barrio, al que se le realizarán remodelaciones. El presupuesto destinado para las mejoras será del otorgado al Mides, ya que, para Martinelli, el ministerio “tiene un montón de presupuesto”. Por esta misma razón, definió que parte de su tarea es “utilizar esos recursos para que se definan mejor”.

Esa oficina de Casavalle será la base del ministro: allí se llevarán a cabo las reuniones, las tareas administrativas y será el lugar donde recibirá a la prensa, contó el futuro director general de Secretaría. “La cabeza del ministerio tiene que estar muy cerca de la gente más necesitada”, declaró Bartol a Teledoce al respecto, fundamentando que se trata de uno de los barrios con mayor índice de pobreza. Martinelli, por su parte, aclaró que Bartol tendrá un equipo que recibirá a los habitantes de Casavalle y para ello, habrá protocolos para agendar las entrevistas con el futuro jerarca.

“Detrás de esto hay un simbolismo: Casavalle es uno de los barrios más carenciados, se entiende que la oficina vaya a estar ahí. No quiere decir que Bartol vaya a estar las 24 horas y toda la semana pero sí será una presencia”, aseguró a la diaria Armando Castaingdebat, el próximo subsecretario de la institución. El hoy diputado además señaló que se pretende realizar un centro especial en el barrio, aunque eso se terminará de decidir “en la marcha”. Para Martinelli, Lacalle Pou dio un mensaje “político y social muy claro: quiere que sus ministros estén en el terreno, en el barro, cerca de los problemas. Esto es la base de todo”. “Es ir al lugar que más necesita al Mides. Es la señal de ‘estamos acá’”, agregó.

De todas formas, aseguró que el futuro ministro seguirá yendo a la sede central para firmar documentos. También dijo que “como toda tarea de un ministro”, además del trabajo de oficina saldrá a recorrer el interior del país, los centros departamentales, los refugios y las distintas organizaciones.

¿Qué piensan los funcionarios?

El sindicato del Mides aún no ha tomado una posición conjunta al respecto. “Todavía no queremos adelantarnos sobre cosas que no nos han sido comunicadas a través del ministro”, dijo a la diaria Lucía La Buonora, secretaria general del sindicato. Por lo pronto, le propusieron a Bartol una reunión y, en cuanto culmine la licencia del futuro ministro, coordinarán la fecha.

Para la sindicalista, la instalación de la oficina del ministro en Casavalle “no está exactamente mal”, aunque se cuestiona “cómo alguien nuevo va a manejar el ministerio desde un lugar tan lejano cuando tiene mucho para aprender, pero me imagino que lo podrán hacer”. A su vez, hizo referencia a la dificultad de traslado que podría generar para el resto de la población, aunque supone que el ministro tendrá algún plan para acercarse a ellos. “Uno se pregunta: ¿por qué en Casavalle y no en otro barrio?, porque el Mides recibe y atiende consultas de todo el territorio nacional y, particularmente en Casavalle, hay muchísimos programas que están funcionando”, dijo.

El futuro de los planes del Mides

En el país hay 42 oficinas territoriales del Mides y, específicamente, ocho en Montevideo. En el ámbito nacional también hay 206 sedes del Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat), que son gestionadas por organizaciones de la sociedad civil y supervisadas por el Mides. Como lo dice su nombre, las sedes del Socat brindan servicios de información, orientación y asesoramiento a quienes viven en los alrededores del centro y apuntan a “impulsar el desarrollo comunitario y la activación de redes de protección local a través de la participación de vecinos e instituciones públicas y privadas”, según se explica en la página del Mides. En Montevideo hay 93 Socat.

La Buonora afirmó que actualmente en Casavalle hay una oficina territorial del Mides que funciona en convenio –como muchas otras– con el centro cívico de la zona, y también existen tres Socat. Varios de los trámites que se suelen solicitar en la sede central del Mides pueden completarse en esos centros.

En esta misma localidad, La Buonora aseguró que el programa Uruguay Crece Contigo tiene a tres equipos trabajando. Estos grupos, sostuvo, funcionan en contacto directo con las familias del barrio y procuran brindar una atención integral a las vulnerabilidades de la primera infancia y a las mujeres embarazadas. Asimismo, señaló que varios programas generales se focalizan también en Casavalle, como lo es el Sistema de Cuidados.

Sobre la continuación de este último programa, Martinelli dijo que si bien hasta el momento se ha hablado particularmente, hay algunas cosas que funcionan bien y otras que hay que evaluar. “Lamentablemente hay muchas cosas que nos las vamos a desayunar cuando ingresemos”, aseguró. Según sostuvo, a los programas les falta seguimiento “para saber si funcionan o no” y a veces ocurre que, bajo la premisa de “‘no controlemos porque estigmatizamos’, se los dejaron de controlar”.

Tanto Martinelli como Castangdebat confirmaron a la diaria que el programa Uruguay Crece Contigo se mantendrá en marcha con quizás alguna nueva “impronta”. Uruguay Trabaja es otro programa que según Castangdebat seguirá en carrera, pero “habrá que encararlo de una forma diferente, que sea no sólo una fuente de trabajo, sino una capacitación para que en un futuro [los beneficiarios] tengan independencia del Estado y se desarrollen como trabajadores”.

Nuevos programas

Consumo problemático de drogas, personas en situación de calle y el sistema carcelario son temas que, según Martinelli, le generan preocupación a la nueva administración, pero aún no se han planteado políticas claras a aplicar. Sobre las cárceles, aseguró que intentarán complementar el trabajo con Salud Pública y con el interior del país. Castangdebat hizo énfasis en la necesidad de profundizar el trabajo con actividades deportivas, también en articulación con los gobiernos departamentales. Para el diputado, el deporte es un “vehículo de entrada” que al Mides “le cuesta llegar”.

“Estamos muy lejos de ese miedo que se tiene en el Mides de que venimos a recortar; venimos a potenciar lo que se hizo bien y a evaluar lo que está funcionando a medias”, resumió Martinelli.