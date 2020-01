Uno de los principales centros de atención de la cumbre de Davos que comienza mañana es sin dudas el posible encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la militante ecologista de 17 años Greta Thunberg. Ambas personalidades se han enfrentado en Twitter y, si bien hasta ahora Trump era quien recibía más críticas por estos intercambios, últimamente se está cuestionando a Thunberg. Un columnista del periódico The Washington Post escribió: “La joven activista sueca se está pasando de la raya con sus burlas y comentarios filosos contra el presidente de Estados Unidos. Se está metiendo con alguien cuya edad mental es de siete años. Es cierto que Greta es joven, pero tampoco es una niña. Y lo cierto es que una persona de 17 años no puede hostigar de esa manera a alguien que a nivel intelectual es una década menor”.

Un comentarista de la cadena CNN también disparó contra la adolescente sueca. “El hecho de que la señorita Thunberg tenga un trastorno del espectro autista no puede ser justificativo para que le haga bullying al presidente Trump. Después de todo, él tiene una condición mucho más grave cuyo origen no ha sido detectado. Se mire por donde se mire, esta joven está abusando de un desvalido”.

Desde un editorial de The New York Times, mientras tanto, se relativizó la gravedad de la situación de abuso. “Es cierto que Greta está aprovechándose de Trump, pero seguramente él no entiende las burlas, así que no es grave”.