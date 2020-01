Desafío The Irishman: ver la película en la tele sin poner pausa ni una sola vez

Hay un ingrediente fundamental de la experiencia cinematográfica que se pierde al ver un filme en la comodidad de nuestro hogar. No me refiero a la pantalla gigante ni el suelo tapizado de pop (esas cosas se pueden imitar). Me refiero al poder de pausar la acción. Y vaya si abusamos de ese poder.

Por ello decidí ver The Irishman como Martin Scorsese lo quiso: sin pausas. Lo que sigue es mi diario íntimo, escrito mientras miraba esta obra de la que ya habló todo el mundo. Lo que no dijeron fue cómo aguantaron sin ir al baño.

Los tiempos son aproximados. El cronómetro se activó con el “pom pom” de Netflix.

[00:00:01] Apagué el teléfono, así que si mi madre me escribe y no le contesto por tres horas y media, creerá que estoy muerto. Riesgos del periodismo cultural.

[00:05:41] Robert De Niro se ve más joven, pero no sé qué tan joven. Tampoco sé en qué año se desarrolla la acción, así que es imposible determinar si el efecto especial funciona.

[00:06:45] La cabeza de Joe Pesci se mueve diferente al resto de su cuerpo, pero igual van a nominar esta película al Óscar por sus efectos especiales.

[00:07:39] El diálogo entre De Niro y Pesci se asemeja a una carrera entre dos cabezudos del programa alemán Telematch. Preguntale a uno de tus padres.

[00:09:45] Los actores comen filetes y yo descubro que no me traje comida. Y tengo hambre. ¿Cuánto falta para que termine?

[00:13:05] Ese no es Al Pacino rejuvenecido, sino Ray Romano, el de Everybody Loves Raymond. Preguntale a otro de tus padres o mirá La Era de Hielo en inglés; hace la voz del mamut.

[00:14:10] Viendo de cerca a De Niro, calculo que las patas de gallo eran carísimas de eliminar en posproducción.

[00:17:02] El traje de Harvey Keitel hace muaré, pero igual van a nominar esta película al Óscar por la cinematografía.

[00:26:48] La frente de Bobby Canavale lo asemeja a un villano de Dick Tracy. Óscar al mejor maquillaje, aquí vamos.

[00:28:33] Podrán rejuvenecerlo todo lo que quieran, pero Robert De Niro pelea como un septuagenario.

[00:32:50] El Hudson Hornet que maneja el protagonista debería quedar en el Olimpo de los autos del cine junto al DeLorean de Volver al Futuro, el Ecto-1 de los Cazafantasmas y el Bel Air '57 de El Chevrolé.

[00:35:24] Mi esposa me roba parte del refresco que me compré. No es relevante para la película, pero quería que constara en actas.

[00:40:35] Ahora es el traje de Pesci el que hace muaré. Pero como es Scorsese no decimos nada.

[00:44:15] Pesci se enfrenta a unos jovencitos y por un instante parece que estuviera viendo Mi Pobre Angelito 6 (sí, hay cinco Mis Pobres Angelitos).

[00:46:21] Aparece Al Pacino por primera vez, haciendo de Jimmy Hoffa. Tampoco sé si su rostro de mentira se asemeja a la edad del personaje real.

[00:52:27] Traigo un almohadoncito para la espalda. Ya estoy viejo para estos trotes.

[00:59:51] El que hace de Robert Kennedy es Jack Huston, quien interpretaba a Richard Harrow en Boardwalk Empire, serie que no viste y que deberías ver.

[01:04:42] Robert De Niro se pone una gabardina y el cuello cambia de forma ocho veces, pero igual van a nominar esta película al Oscar por la edición.

[01:08:50] A esta altura el personaje de Frank Sheeran ha intervenido en más sucesos relevantes de la historia de Estados Unidos que Forrest Gump.

[01:13:48] Pacino pacinea y todo está bien en el mundo.

[01:15:47] El que hace de Tony Pro es Stephen Graham, quien interpretaba a Al Capone en Boardwalk Empire, serie que te recomendé hace 15 minutos y 56 segundos.

[01:16:04] Un mensaje de error indica que Netflix se quedó sin señal. Pongo pausa en el cronómetro, reinicio la aplicación y continúo como si nada hubiera pasado. Aunque en lo más hondo de mi alma sufro como un condenado.

[01:39:00] Miro el cronómetro para saber cuánto va de película. Van exactamente una hora y 39 minutos.

[01:45:18] Se ven las Torres Gemelas. Too soon?

[01:50:27] Habla una mujer. Quizás sea la primera vez en la filmografía de Martin Scorsese. Chequear en Wikipedia.

[01:53:44] El diálogo acerca de los minutos de tolerancia es muy tarantinesco. Leí en Wikipedia que Tarantino es uno de los cineastas que más influenció a Scorsese cuando niño.

[01:55:01] Mi esposa se va al baño, porque puede. No hizo estúpidas promesas antes de comenzar. Dice que se escucha desde allá, pero no pienso arriesgarme.

[02:02:19] Prendo el aire acondicionado. Sí, soy un cerdo burgués.

[02:07:41] Según los sobreimpresos, una cantidad importante de mafiosos murió el año de mi nacimiento. ¿Seré una reencarnación de alguno de ellos? Investigar.

[02:18:35] Acabo de notar que Joe Pesci está igualito al viejo de Up: Una aventura de altura. Y que esa traducción al español es una referencia a Bichos: Una aventura en miniatura.

[02:25:28] Se termina el refresco. Decido quedarme quieto para no mearme.

[02:33:01] Robert De Niro mira a la cámara durante medio segundo. ¿Qué es esto, Fleabag? Nah, la primera temporada de Fleabag es más corta que esta película.

[02:41:28] Oficialmente tengo ganas de ir al baño.

[02:44:57] Algo importante está por pasar, pero sólo puedo pensar en ir al baño.

[02:48:34] Si la película terminara en este momento, todos seríamos más felices. Bueno, al menos yo.

[02:53:26] Apago el aire acondicionado, con la secreta esperanza de que el calor adormezca a mi vejiga.

[02:56:37] Miro el cronómetro. Me meo.

[03:01:59] Podría irse terminando.

[03:04:12] Scorsese, querido. Ya es hora.

[03:05:24] El personaje de Robert De Niro va al baño. Qué crueldad.

[03:12:58] ¿Cuánto duraba? ¿Cuánto falta? Mi vista comienza a teñirse de amarillo.

[03:18:58] ¡Fin! Veo los créditos hasta el final, por si aparece Samuel L. Jackson intentando reclutar a Frank Sheeran para un supergrupo llamado Los Pintores (de casas).

[03:20:41] Scorsese no quiso que los créditos pasaran de abajo para arriba, como se acostumbra, así que están tardando más que de costumbre.

[03:21:59] Podrían ir un poquito más rápido.

[03:25:29] Costume supervisor - Wade Sullivan.

[03:28:20] ¡Terminó! Pero quedan por nombrar las 17.000 personas que trabajaron en los doblajes para todos los idiomas del mundo.

[03:29:25] Después del minuto más largo de mi vida, me retiro con la satisfacción del deber cumplido y (posiblemente) una infección generalizada. Nos vemos cuando estrenen el Director's Cut en donde vemos envejecer a Pesci y De Niro en tiempo real.