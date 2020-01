Dirigentes del PC y PN se contactaron con Gerardo Sotelo para que sea candidato a la IM

Los partidos de la oposición buscan una figura que genere consenso y acepte competir por la Intendencia de Montevideo (IM). Uno de los nombres que se han manejado en estos días fue el del periodista Gerardo Sotelo, dirigente del Partido Independiente (PI), quien confirmó a la diaria que este viernes una persona de “muy alto nivel” del Partido Nacional lo contactó formalmente para informarle que se estaba manejando su nombre para las elecciones de mayo.

“Hoy me contactaron formalmente, pero todavía no tengo respuesta. Hay que hablar de una serie de cosas de distinto tipo, de nivel político, programático y organizativo. Por ahora recibí una llamada, y seguramente haya más contactos en los próximos días”, dijo Sotelo a la diaria. Si bien no quiso dar nombres de quiénes lo habían contactado, contó que en estos días tuvo contactos con gente del Partido Colorado (PC) y hoy con alguien del PN. A su juicio, el contacto telefónico de este viernes muestra que la cosa “va en serio”. “Hoy me confirmaron que de verdad se está manejando mi nombre. Yo dije que estoy muy honrado y obviamente [estoy] a lo que resuelvan y a lo que conversemos”, aseguró.

Por otra parte, el dirigente del PI dijo que este viernes se reunió la Departamental de Montevideo y, como no había información, pasaron a cuarto intermedio para que se “despejara todo esto”. Allí se analizó el tema de la utilización del lema común, algo que es manejado por el PC, PN, Partido de la Gente y Cabildo Abierto.

El líder del PI, Pablo Mieres, dijo a la diaria que todavía no tienen una “propuesta concreta”. Sin embargo, no descarta que se pueda conversar para que el candidato sea Sotelo. “Nosotros, encantados. Es un muy buen nombre, sería un gran candidato, pero todavía no tenemos una propuesta formal arriba de la mesa”, aseguró. También aclaró que el PI no lo puso arriba de la mesa, sino que su nombre empezó a circular, y explicó que la utilización del lema está “en relación a que haya un planteo de propuesta de campaña electoral que realmente valga la pena”.

En la misma línea, Felipe Schipani, secretario general del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del PC, agregó que “no hubo un planteo del PI de que Sotelo sea candidato. El nombre surgió más en el PC y PN”, y hasta ahora “no cayó mal el nombre”, aseguró. “Vamos a ver cómo evolucionan las cosas”.

Las alternativas, dijo Schipani, son las que trascendieron en las últimas horas: la candidatura de Sotelo, y la del ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Sebastián Bauzá. Sin embargo, Bauzá manifestó a El Observador que no tiene intenciones de ser candidato a intendente, sino de quedarse al frente de la Secretaría Nacional de Deporte.