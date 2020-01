El FA maneja hipótesis de “dificultades” con los recursos de la Intendencia de Montevideo por el cambio de gobierno nacional

“La idea no es hacer un libro sino un programa general, que no baje a las tareas específicas. No vamos a discutir si la parada del ómnibus se corre 50 metros; no vamos a ir al detalle, porque después termina complicando la gestión”, dijo a la diaria el diputado Carlos Varela, presidente de la Mesa Departamental de Montevideo del Frente Amplio (FA), en relación al programa que la fuerza política presentará para las elecciones departamentales de la capital, en el que ya se empezó a trabajar. Varela señaló que “no hay mayores novedades” con respecto a la “tradicional actividad” de la Intendencia de Montevideo (IM), pero hay una “discusión” que atraviesa el programa: “Cuál va a ser el rol de la IM en el próximo período, dado que va a estar vinculada con un gobierno de signo diferente”.

En ese sentido, el diputado señaló que la diferencia de partidos en los gobiernos puede incidir en los recursos de la IM, ya que si bien suponen y “quieren creer” que la relación entre el gobierno nacional y el departamental “va a ser normal”, manejan la hipótesis de que puede haber “algún tipo de dificultad” para que los recursos del Estado lleguen a la IM “en tiempo y forma”. “Esperemos que no. No queremos creer que vaya a suceder, pero no podemos ignorar que es una posibilidad que tenemos que tener arriba de la mesa”, señaló. Además, sostuvo que en el FA se debe discutir cómo se dará el manejo de recursos y coordinaciones con el gobierno nacional en algunos servicios que brinda la IM, como los de la división de Salud, que hoy tiene “una vinculación directa en el primer nivel de asistencia” con el Ministerio de Salud Pública. “Muchos compañeros sostienen que es probable que la IM tenga que asumir o reasumir algunos roles en políticas sociales, tal vez acentuando más ese aspecto que se trabajó durante los 15 años de gobierno del FA. Esa es parte de la discusión”, explicó el diputado.

Varela señaló que no se parte de la base de que haya “mala intención” del futuro gobierno nacional, sino que “objetivamente” se trata de políticas y “énfasis” diferentes. Agregó que la discusión que está sobre la mesa –que es política y no técnica– es qué hacer en el caso de que efectivamente la IM tenga menos recursos en el próximo período: si se deben concentrar en las “tareas habituales” o se privilegian las “actividades sociales”. El diputado sostuvo que el FA en la IM parte de una base de 30 años de “acumulación” de gobiernos, y que el último, de Daniel Martínez, fue “muy bueno en materia de gestión”, ya que hizo muchas obras, por lo tanto, hay que analizar si en el próximo período se debe continuar en esa línea o –como “la mayoría de las obras ya están hechas o se van a inaugurar durante el próximo gobierno”– hay que “enfatizar en otros sentidos”.

Entre los temas pendientes, el diputado consignó la limpieza y también la movilidad, porque “la trama urbana hoy está a punto de colapsar, muchas veces por el tema de la enorme cantidad de vehículos que hay”. “Entonces, hay que trabajar mucho en el transporte público y muchísimo en el tema medioambiental, que está vinculado con todo esto, y aparte con un tema que nos importa mucho que es ‘Montevideo inteligente’, dada la acumulación que tenemos como país en materia tecnológica. Eso tiene que acentuarse en la ciudad de los próximos cinco años”, finalizó.

Cinco ejes

La dirigente Rosa Quintana, del Partido Socialista, es la coordinadora del programa, y explicó a la diaria que tiene cinco ejes temáticos de trabajo: integración e inclusión, igualdad, desarrollo sustentable e innovador, participación y el ya mencionado “Montevideo inteligente”. Quintana subrayó que en el actual período de gobierno, la IM superó “ampliamente” los compromisos programáticos y ahora se busca “innovación” para que se siga “profundizando”. “También tenemos preocupación por fortalecer algunas áreas, empezando por las políticas sociales. Nos preocupa mucho el tema de las personas en situación de calle y el tema de la limpieza. En estas últimas fiestas no ha sucedido lo que ha pasado en otros años, gracias a un diálogo que se está impulsando desde la IM con ADEOM [Asociación de Empleados y Obreros Municipales]. Y apuntamos a un programa de educación ciudadana en el que los vecinos sean responsables de un cambio cultural, porque nosotros mismos tiramos la basura a la calle, nos cuesta poner el pie en el contenedor y volcar los residuos adentro”, señaló.

En cuanto a la hipótesis de dificultades en los recursos, Quintana dijo que como todavía no se conoce el proyecto de ley de urgente consideración del gobierno de coalición, no tienen “la certeza del presupuesto que se le va asignar a la IM”, y tampoco quieren que la comuna sea “necesariamente recaudadora” sino que genere políticas “para todos”.

El 21 de enero será la primera reunión de todos los coordinadores de los ejes temáticos, y tres días después será el Plenario Departamental del FA para confirmar los candidatos. Según Quintana, para esa fecha ya van a estar manejando ideas para que los elegidos “puedan salir ante la población y contarle lo que proponemos”.