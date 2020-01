El Partido Colorado pidió la Dirección Nacional de Casinos y la de Medio Ambiente

En el Partido Colorado (PC) hay disconformidad con la cantidad de cargos que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, repartió entre personas de esa colectividad política en las tres primeras jerarquías de los 13 ministerios (ministro, subsecretario y director general de Secretaría), informó El Observador este miércoles y confirmó la diaria. En la primera etapa de asignación de cargos, completada a mediados de diciembre, 26 de los 39 puestos designados fueron para el Partido Nacional, seis para el PC, seis para Cabildo Abierto (CA) y uno para el Partido Independiente. Según fuentes del PC, en filas coloradas pensaban que, teniendo en cuenta el caudal de votos obtenidos en la elección de octubre (22% de la coalición), les habrían correspondido nueve cargos, es decir, tres más que los que finalmente les dieron.

La última vez que hubo una coalición de gobierno fue durante la presidencia del colorado Jorge Batlle (que duró de 2000 a mediados de 2002, en plena crisis). En aquella ocasión el criterio para la designación de cargos fue que cada ministerio fuera para un partido. Por ejemplo, la cartera de Trabajo y Seguridad Social estuvo a cargo del PN desde las más altas jerarquías hasta las distintas direcciones. En esta oportunidad, por el contrario, Lacalle Pou optó por un criterio de cruzamiento, con un representante blanco, como mínimo, en cada cartera.

Según una fuente colorada, sabían que la disposición de cargos iba a ser cruzada, pero suponían que si en un ministerio a cargo del PC una subsecretaría era otorgada a un nacionalista (como es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), les tocaría la subsecretaría de otra cartera que no estuviera a cargo de un colorado. En las reuniones previas a las primeras designaciones, que mantuvieron Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi con Lacalle Pou, los colorados confiaron que les habían dado tres ministerios, pero en realidad eran sólo tres ministros. La confirmación oficial de los 39 cargos fue el lunes 16 de diciembre. Dos días antes, a los colorados ya les empezó a hacer ruido el hecho de que no iban a tener los cargos que pretendían, pero como venían las fiestas “nadie le iba a hacer un lío a Lacalle”, señalaron.

Así las cosas, después de Navidad empezaron las conversaciones entre representantes de los dos principales sectores del PC (Ciudadanos y Batllistas) con Álvaro Delgado, futuro secretario de Presidencia. Los colorados se fueron con la tarea de proponer nombres para las direcciones de los ministerios. En eso estaban tanto en Ciudadanos como en Tercera Vía –el sector liderado por el diputado electo y ex fiscal Gustavo Zubía–, pero el 30 de diciembre el diputado Tabaré Viera, de Batllistas, mano derecha de Sanguinetti, hizo saber que el ex presidente colorado no estaba de acuerdo con esta manera de proceder porque significaría un “manoseo” si después no se aceptara alguno de los cargos solicitados.

En los últimos días el PC envió a Lacalle Pou una planilla en la que consignan algunas direcciones en las que les gustaría participar, distribuidas en los diez ministerios en los que el PC no ocupa el máximo cargo. Sólo después de que el presidente electo les confirme cuáles aceptaría los colorados darían los nombres que “respaldan para esos puestos”, según supo la diaria. Entre todos los ministerios hay cerca de 100 direcciones. En algunas carteras los colorados pidieron dos –en el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo–, y saben que no les van a dar todas las que solicitaron. Entre los cargos que pidieron están la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de Casinos.