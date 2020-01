Enrique Antía quiere bajar el sueldo del próximo intendente de Maldonado

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, anunció que enviará una nota a la Junta Departamental antes de que renuncie a su cargo, el 9 de febrero, para que los ediles aprueben una rebaja de 15% del sueldo del próximo intendente, informó Radio Carve.

El actual jerarca, que intentará ser reelecto en mayo, dijo que él recibió un salario votado durante el período anterior, en el que el jefe comunal era el frenteamplista Óscar de los Santos. Antía consideró que el salario del intendente de Maldonado se tiene que equiparar al del intendente de Canelones, porque son departamentos con una “impronta” similar. Según Antía, él cobra entre 205.000 y 207.000 pesos, porque paga 150.000 de impuestos, pero el sueldo nominal es de 477.800 pesos. Antía dijo que “se hace mucha política con esto” y que su trabajo es “de 24 por 24, sábados, domingos y feriados”.

Por su parte, Fermín de los Santos, edil de Maldonado del Frente Amplio (FA), dijo a la diaria que los criterios que contempló la Junta para fijar el salario de Antía fue “subir un porcentaje acumulativo”, con un cálculo en base al Índice de Precios del Consumo (IPC). “Es un sueldo extraordinario, es una locura”, dijo, pero, cuando se aprobó “yo era el último presidente [de la Junta] del Frente Amplio [FA], habíamos perdido la elección, y no íbamos a modificar los criterios para un intendente que era de otro partido”, comentó. De todas formas, dijo que la iniciativa de Antía “es una estrategia política electorera de vista a mayo”. Además, aseguró que si Antía consideraba que su salario era muy alto debería haberlo donado “para alguna causa, como lo hizo cuando ejercía ese cargo Óscar de los Santos”, que “dio la mitad de su salario para que la Universidad de la República se instalara en Maldonado”. Antía dijo a la radio que donó parte de su sueldo, pero no especificó cuál fue el porcentaje. la diaria intentó comunicarse con el intendente pero no lo logró.

De los Santos dijo que este año, entre febrero y mayo, se tratará en la Junta Departamental de Maldonado el salario del intendente que será electo. “Después del receso, que termina en febrero, en algún momento se va a dar el tratamiento del sueldo del futuro intendente. Si la Junta no se pone de acuerdo con el nuevo salario, queda vigente el que está. No hay otra manera”, comentó.

Consultado sobre si acompañaría la rebaja, el edil dijo que es un “hombre de partido” y debería hacer la consulta con la bancada del FA. A título personal estimó que lo que está haciendo Antía es campaña y dijo no estar dispuesto a ser su “cómplice”. “Esto es un chiste, es una joda, como tantas cosas que hace Antía. Increíblemente el pueblo de Maldonado tiene una tolerancia al proceder no cristalino, porque lo siguen votando”, comentó.