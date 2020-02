Enzo Benech cuestionó a Carlos María Uriarte por planes para pagar la deuda de Venezuela a lecheros: “Es un negocio de privados”

Carlos María Uriarte, el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), se reunió el jueves con el presidente de Conaprole, Álvaro Ambrois, y tras la reunión dejó abierta la posibilidad de que el próximo gobierno asuma el pago de la deuda que Venezuela tiene con el sector, estimada en unos 30 millones de dólares.

El actual titular del MGAP, Enzo Benech, salió al cruce de esta postura: “Nosotros entendemos que esta deuda se generó en el ámbito de negociaciones privadas. El gobierno ayudó a generar las condiciones, es cierto, pero eso no significa que tenga que asumir la deuda. El gobierno no se dedica a vender leche en polvo”, comentó a la diaria.

Benech recordó que el procedimiento para la creación del fondo se explicó “muy claramente” en una comparecencia ante la Comisión Permanente, junto a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. “Nosotros en algún momento le avisamos a las empresas que estaban vendiendo a un precio sensiblemente más alto que el precio internacional. Nosotros siempre dijimos lo mismo: podemos usar la herramienta, pero los negocios son de los privados. Conaprole no le preguntó al MGAP si podía o no vender. Nosotros creamos la herramienta, pero nunca dijimos que el Estado uruguayo tenía que pagar la deuda, porque es plata de toda la sociedad”, reflexionó.

El gobierno, recordó, generó por medio de una ley una línea de financiamiento del Banco República para Conaprole. “Eso implicaba que los intereses estaban a cargo de Rentas Generales, pero nunca el pago de la deuda. Esto no quiere decir que la deuda no haya que cobrarla, yo mismo he ido un montón de veces a hablar con las autoridades venezolanas para buscar mecanismos”, manifestó. En 2019, el gobierno venezolano pagó unos nueve millones de dólares y la deuda quedó en 30 millones.

A pesar de los anuncios de recortes en los gastos del Estado, las señales de las futuras autoridades del MGAP, según Benech, van en el sentido contrario: “Con la nueva institucionalidad en la granja y en tenencia responsable (previstas en la ley de urgente consideración, [LUC]) habría que ponerle plata adicional, y el INAC [Instituto Nacional de la Carne] necesariamente va a tener que gastar más. Ahora, además, dicen que van a pagar la deuda a los productores lecheros. Está bien, pero de dónde va a salir esa plata, no lo sé”, cuestionó el ministro.

El borrador de la LUC

Benech considera que los cambios que prevé la LUC para el Instituto Nacional de Colonización son “preocupantes”, en particular la habilitación para no residir en el predio.

“Las políticas de Colonización son muy caras para el país, y eso requiere tener algunos criterios. Este gobierno los ha tenido, y por eso le asignó tierras a gente que está efectivamente en el campo, a los asalariados rurales y a gente que no tiene medios. Y le exigíamos residencia. Hoy eso está cambiando y es algo preocupante”, manifestó.

El artículo 315 del anteproyecto establece que el INAC, además de sus competencias en la comercialización de carne, pasa a tener capacidades de “asesorar, promover, analizar, coordinar y colaborar en la promoción y ejecución de actividades en el sector de producción de animales”. “No sé cuál fue la idea de quien redactó la ley, pero no tuvo en cuenta la institucionalidad que ya existe. Dentro de los nuevos cometidos para el INAC se habla de la investigación, pero ya existen el INIA [Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria] y el Instituto Plan Agropecuario, que no está claro qué competencias tendrían a partir de ahora. Es algo por lo menos confuso”, señaló.

En otro pasaje, el borrador propone la creación del Instituto Nacional de Tenencia Responsable y de Bienestar Animal. “No aporta nada nuevo, toma todo lo que hicimos en estos años. El chipeado obligatorio, que fue muy cuestionado y ahora está reconocido, los sistemas de refugio, las castraciones. En nuestro caso faltaron recursos para más castraciones, más educación, más refugios”, explicó.

Otro cambio significativo, según Benech, es que se le saca competencias a las intendencias, que actualmente son las responsables del registro de las carnicerías, a través de Bromotalogía, y le otorga más potestades. En Uruguay hay 2.400 carnicerías, de las cuales 600 están en Montevideo, por lo tanto será necesario destinar más recursos para que el INAC pueda asumir esos controles. “No está medida la dimensión presupestal de la LUC, obviamente. Pero está claro que para llevar a cabo todos estos cambios se necesita plata, sin plata terminan siendo un saludo a la bandera. Y por lo que se estima, deberían ser sumas importantes”, vaticinó Benech.