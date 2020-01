Ernesto Talvi quiere candidato único a la IM para Montevideo bajo el lema del PI

En el comando de Luis Lacalle Pou, los líderes de la coalición multicolor fueron consultados por las candidaturas a la Intendencia de Montevideo, que todavía no están definidas. El colorado Ernesto Talvi sostuvo que tiene “bien claro” cuál es la estrategia. Primero, que haya “acuerdos políticos que posibiliten que los partidos de la coalición puedan votar juntos”, y para eso se necesita “un paraguas que permita acumular votos”. Talvi sostuvo que prefiere usar el lema del Partido Independiente (PI) y una “clara preferencia por un candidato único de reputación y de prestigio, que tenga el respaldo de todos los partidos que integran la coalición”.

En tanto, Pablo Mieres, líder del PI, dijo que él no propuso comparecer a la elección con el lema de su partido, sino que esta idea surgió de los demás, pero “obviamente” esto los halaga y les da “una sensación positiva”, aunque por ahora “no hay resoluciones de ningún tipo”. En tanto, Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto (CA), dijo que hasta ahora no ha recibido “ninguna propuesta concreta”, por lo que su partido no analizó el tema. Agregó que CA tiene una propuesta de candidato y que “todas las posibilidades están arriba de la mesa”: “Un candidato por toda la coalición, tres candidatos por toda la coalición o un candidato en cada partido, con lemas separados”. En cuanto a la utilización del lema PI, dijo que no se planteó ni se discutió, y agregó que el lema CA también puede ser el que “aúne a todos los partidos”.