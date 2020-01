FA llevará tres candidatos a alcalde como máximo en cada municipio de Montevideo

En las elecciones departamentales de mayo, además de elegir las autoridades de las intendencias, se elegirán los concejos municipales, integrados por los alcaldes y concejales de los municipios. En el caso de Montevideo, las discusiones sobre quiénes serán los candidatos a las alcaldías apenas comienzan a tomar forma; la atención está puesta en las definiciones departamentales. No obstante, hay algunos nombres de posibles candidatos a las alcaldías que comenzaron a colarse entre la danza de nombres a la intendencia capitalina, y los partidos políticos han comenzado a tomar algunas definiciones al respecto.

En el caso del Frente Amplio (FA), el diputado y presidente de la Mesa Departamental de Montevideo, Carlos Varela, dijo a la diaria que para estas elecciones el Plenario Departamental aprobó –“circunstancialmente”– la creación del Plenario Municipal Electoral, que funcionará en cada municipio y estará integrado por “las coordinadoras del municipio” y por “sectores que tuvieron representación en la interna del FA”. “Ese plenario puede elegir hasta tres candidatos que deberán ser elevados luego a un Plenario Departamental”, que tendrá un plazo máximo para desarrollarse en abril, 30 días antes de la elección, explicó el diputado. Además, la Mesa Departamental propone que haya hasta tres listas por municipio, “una por cada candidato”.

Por su parte, los partidos que integran la coalición definirán esta semana si se presentan a las elecciones departamentales en Montevideo por separado o bajo un lema común. Esta decisión incluirá también a los municipios, según consultó la diaria con integrantes del Partido Nacional (PN). Un concejal del PN sostuvo que es “seguro” que los partidos de coalición se presenten en conjunto, pero aún se está discutiendo cuál será “la herramienta”.

Los nombres

Entre los ocho municipios que hay en Montevideo, seis están bajo la gestión del FA, y cinco alcaldes no tienen la posibilidad de presentarse a la reelección porque ya disputaron la alcaldía dos períodos consecutivos. Uno de ellos es el alcalde del Municipio A, Gabriel Otero, integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP). Entre los posibles candidatos a ocupar la alcaldía que presentará su sector suena con fuerza el nombre de Adriana Rojas, integrante de la Unidad de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo (IM). También es posible que el MPP impulse la candidatura del diputado Jorge Meroni, según fuentes consultadas. Según pudo saber la diaria de fuentes cercanas a Meroni, aunque ha recibido llamadas de sectores del FA que quieren que se postule, el diputado respetará la definición de su partido, que aún no ha tomado una decisión. Otro de los posibles candidatos a este municipio de la coalición de izquierda viene del Partido Socialista (PS), el director de la división de Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la IM, Jorge Buriani. En tanto, por el lado del Partido Nacional (PN), fuentes señalaron a la diaria que aún no se han discutido posibles candidatos a la alcaldía en el Municipio A.

El alcalde del Municipio B, Carlos Varela, que tampoco puede ser reelecto, dijo a la diaria que la cantidad de alcaldes del FA que no pueden presentarse a la reelección “abre la puerta a pensar en nuevos candidatos”. Los otros alcaldes que no pueden presentarse a la reelección son los de los municipios D, F y G, Sandra Nedov, Francisco Fleitas y Gastón Silva. Varela dijo que la definición de los candidatos es un proceso que tendrá lugar después de las definiciones departamentales. Reconoció que hay rumores de posibles alcaldes y alcaldesas de diferentes sectores de la coalición de izquierda dispuestos a ocupar la alcaldía del Municipio B, pero prefirió no mencionarlos y aguardar la discusión formal.

Susana Rodríguez Calvo, alcaldesa del Municipio C, es la única frenteamplista con posibilidades de presentarse a la reelección en su municipio. No obstante, según supo la diaria, se maneja un nombre para la alcaldía: el del coordinador ejecutivo de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión de la IM, Federico Lezama.

En el caso del Municipio Ch, no es un hecho descartado la reelección del actual alcalde, el nacionalista Andrés Abt, indicaron autoridades municipales a la diaria. A pesar de que el nombre de Abt es uno de los que maneja el PN para competir a nivel departamental, algo que lo llena de “orgullo” porque “quiere decir que la gestión fue buena”, desde el Municipio Ch señalaron que desde un comienzo la intención era que Abt se presentara a la reelección. Ya está definido que el dirigente de la lista 71 presente su renuncia el 26 de enero, algo que de todas formas debía hacer para ser candidato a la intendencia.

De todas formas, si Abt concreta su candidatura frente a la Intendencia de Montevideo, su sector tendrá un candidato a la alcaldía. Aún no se ha discutido quién será, pero está claro que ese lugar no lo disputará el actual primer concejal Santiago Borsari, aunque la nueva normativa de la Corte Electoral lo habilita a presentarse como candidato bajo el lema de un partido que no sea el PN. En tanto, fuentes señalaron que el Espacio 40 presentará su propio candidato al Municipio Ch. Se maneja el nombre de Andrés Burcatovsky, que ya se postuló como candidato a concejal por el Municipio Ch. La situación cambia en Aire Fresco, donde “no es tan seguro” que el sector presente su propio candidato. Además, es posible que también haya un candidato del Partido Colorado.

Autoridades del Municipio E sostuvieron en diálogo con la diaria que el actual alcalde del organismo, Agustín Lescano –integrante de Aire Fresco, del PN–, aún no ha definido si se presentará o no a la reelección y espera tomar esa decisión a fin de mes, antes de que venza el plazo para presentar la renuncia al cargo y poder presentarse como candidato. Sobre otros posibles candidatos, las autoridades consultadas manifestaron que desconocen qué otros sectores del PN presentarán sus propios candidatos a la alcaldía de este municipio. En tanto, concejales nacionalistas de otros municipios manifestaron que es posible que Aire Fresco finalmente presente otro candidato a la alcaldía y reciba el apoyo del Herrerismo. Está en duda la posición del Espacio 40.

En el caso del Municipio G, con el alcalde fuera de la elección, queda abierta la puerta a nuevos postulantes. De todas formas, fuentes consultadas por la diaria comentaron que aún no se conocen candidatos en el FA.