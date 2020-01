Fuerza Renovadora oficializó su apoyo a Álvaro Villar y Mario Bergara llamó a romper con la lógica de “tener un candidato por sector”

El sector Fuerza Renovadora, liderado por el ex precandidato del Frente Amplio (FA) Mario Bergara, oficializó el martes su apoyo a la candidatura a la Intendencia de Montevideo (IM) del director del hospital Maciel, Álvaro Villar. El senador electo destacó que Villar condensa un conjunto de criterios que son “sustanciales” en esta etapa del FA, entre ellos, la “independencia”, que le permite recibir el apoyo de diversos sectores de la coalición de izquierda y por fuera del FA. “Nosotros vemos con muy buenos ojos romper esa lógica de tener un candidato por sector, una puja electoral que a la larga debilita el proceso político del FA, por lo tanto, entendemos que la candidatura de Villar va en la dirección correcta”.

Con este anuncio, el bloque Progresistas, creado en la campaña hacia las elecciones de octubre, sufre las primeras divisiones. A fines de diciembre, los sectores del sublema mantuvieron una reunión para buscar alinearse detrás de una candidatura común. Sin embargo, en esas conversaciones Bergara planteó su interés por apoyar a Villar y, tras el anuncio formal del martes, varios sectores cuestionaron que el sector de Bergara se moviera en solitario y negociara sólo con el Movimiento de Participación Popular, lo que generó “molestias importantes” y por lo tanto el bloque tiene ahora un “futuro incierto”, dijeron fuentes a la diaria.

A todo esto, el sector Plataforma, que integraba el bloque, resolvió impulsar el lunes la candidatura del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, y explorar posibles apoyos. Sin embargo, García se encuentra en conversaciones con Pablo Ferreri, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, para definir cuál de los dos sigue en carrera, dado que representan a un mismo electorado. Este miércoles de noche se reunieron García, Ferreri, integrantes de la Vertiente Artiguista y del Partido Demócrata Cristiano.

En el sublema Progresistas hay sectores que todavía no han oficializado cuál será su posición, como la VA, el PDC, Unir, Banderas de Liber. El sector Participar, Articular y Redoblar, que lidera la diputada Cristina Lustemberg y sumó fuerzas con Plataforma en las elecciones, resolvió tomar una resolución una vez que estén definidos los candidatos del Plenario del 24. En tanto, el sector De Frente, de Gonzalo Reboledo, se sumó a Fuerza Renovadora para apoyar a Villar. En diálogo con la diaria, Reboledo afirmó que consideran, al igual que Bergara, que la candidatura tiene que ser lo más representativa posible del FA y no de los sectores. Para él, es un error “anteponer al FA el paladar sectorial”.

Desde la Mesa Departamental de Montevideo han hecho hincapié en que los sectores lleguen al Plenario del 24 de enero con una terna definida, para que nadie quede en el camino y no haya desgaste en el FA. Otros de los nombres que no cuentan con apoyos sectoriales son los de Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, y el del sociólogo Gustavo Leal. En tanto, la ex precandidata del FA Carolina Cosse cuenta con el respaldo del Partido Comunista del Uruguay, que ha mantenido contactos con el Partido Socialista, aunque este sector todavía no ha tomado una resolución formal. La departamental de Montevideo del PS está reuniéndose con los precandidatos y se espera que el viernes haya una resolución en la reunión del Comité Departamental.