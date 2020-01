El presidente electo Luis Lacalle Pou confirmó este jueves que le ofrecerá a la futura oposición (el Frente Amplio, FA) participación en las empresas públicas, entes autónomos y servicios descentralizados. “Vamos a ofrecer lugares a la oposición, nosotros siempre los reclamamos. Hubo distintas participaciones en estos tres períodos, en alguna muy amplia, en otra ninguna y en esta última se participó, así que me parece que tenemos que actuar en consecuencia con esto”, expresó el presidente electo, al finalizar el homenaje a Leandro Gómez que se celebra todos los 2 de enero en Paysandú. Además, Lacalle Pou dijo que ya tiene calculado cómo se adjudicarán esos cargos, y aseguró que se hará respetando “la votación del FA en octubre para la adjudicación de esa responsabilidad”.

Este jueves, el semanario Búsqueda publicó, con base en declaraciones del futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que, en miras de evitar rispideces entre los partidos y sectores de la coalición, la participación de cada uno de estos en esos organismos estará ponderada de acuerdo a su caudal electoral: en función de los votos obtenidos en las elecciones de octubre, se determinará cuántos cargos le corresponden a cada partido y a cada sector. Según el semanario, la conformación del gabinete trajo malestar principalmente dentro del propio Partido Nacional (PN), específicamente en Mejor País –el grupo de los intendentes que para las elecciones nacionales se alió con el Herrerismo– y principalmente por parte del intendente de Maldonado, Enrique Antía. Otro que tampoco quedó conforme fue el senador electo Juan Sartori, que una vez confirmado el gabinete declaró que apoyaría al gobierno, a pesar de no haber recibido ningún ofrecimiento ministerial.

A pesar de este criterio, este jueves Lacalle Pou aseguró que en las presidencias de los entes autónomos habrá “gente con una fuerte capacidad técnica e idoneidad en la materia”, y “después veremos el peso político del resto de los directorios”. Estas designaciones empezarán a discutirse después del 15 de enero, sostuvo. Además, el mandatario comenzará la semana que viene, del martes al jueves, a completar las direcciones de cada uno de los ministerios, “a propuesta de cada uno de los ministros y subsecretarios”.

El futuro presidente también habló de la ley de urgente consideración y dijo que el primer borrador tiene 457 artículos. “Hoy tiene unos 457 artículos. Puede tener 300 o 560. Pero queremos aprobarlo en algunos temas que son bien importantes”, dijo al respecto. El mandatario electo reiteró que se trata de un proyecto que “está para discutir, para sacar y agregar” y que “tiene base en el compromiso por el país que firmamos los partidos de la coalición, pero se puede agregar, sacar y mejorar”. Además, abrió las puertas para que el FA incluya mejoras al texto: “Si mañana el FA, en el tratamiento del proyecto de ley de urgente consideración, propone modificaciones aceptables y para mejorar, también” serán bienvenidas, sostuvo. “Mejor cuanto mayor consenso tenga”, agregó.

Cambio de ritmo

El actual diputado y futuro senador nacionalista Jorge Gandini, dijo a la diaria que, a su entender, será necesario resolver algunas cuestiones parlamentarias con antelación al comienzo de la Legislatura, de forma de no perder tiempo en el tratamiento de la ley de urgente consideración. “Hay algunas cosas que tenemos que hacer a otro ritmo. Cuando empieza el período, en las primeras semanas, suele existir una baja actividad parlamentaria porque no hay proyectos a tratar, pero con la ley de urgente consideración eso tiene que cambiar”, sostuvo. A juicio del legislador, será necesario tener varias cuestiones parlamentarias resueltas antes del 1º de marzo, como la distribución de legisladores en las comisiones, la elección de los coordinadores, entre otras, “para que esas cuestiones que requieran diálogo y negociación previa no enlentezcan el tratamiento del proyecto de ley”.