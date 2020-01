Gonzalo Civila sobre Daniel Martínez: “Queremos que juegue un rol de carácter nacional”

Luego de que el Partido Socialista (PS) oficializó el apoyo a la ex precandidata del Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, el viernes pasado, las tensiones internas aumentaron: varios integrantes del ala renovadora se retiraron de la reunión por entender que no se consultó a los organismos correspondientes. El secretario general, Gonzalo Civila, habló ayer en Informativo Carve de los cruces internos y del proceso “difícil” de cara a las elecciones de mayo.

“Nosotros veníamos de tener un candidato propio de nuestro partido a la Presidencia de la República, que además fue intendente de Montevideo con una gestión muy bien valorada por la sociedad. Para el partido tomar una decisión tenía una complejidad, pero creo que es bueno para una organización asumir que podemos sentirnos representados por candidatos que no son de nuestro partido”, afirmó Civila.

También dio su versión de cómo fue el proceso para que el ex candidato del FA, Daniel Martínez, decidiera no presentar a la reelección. “Daniel, haciendo una lectura de la realidad del FA, de los apoyos que podía llegar a tener y otra serie de valoraciones, decide no ser candidato y para el partido tomar una decisión de cualquier candidato o candidata tenía una complejidad. Es innegable, era difícil”, explicó.

El 2 de diciembre, el semanario Búsqueda informó que a mediados de diciembre Civila había convocado a varios socialistas a una reunión. Allí, el secretario general planteó que le parecía “inconveniente” que Martínez se lanzara a la reelección porque no lograría contar con apoyos de otros sectores y tampoco en el PS. Luego, en una reunión en la Casa del Pueblo, Civila le manifestó a Martínez que no tenía respaldo y le advirtió sobre la inconveniencia de su candidatura.

Al ser consultado sobre el rol se imagina que tendrá Martínez, Civila afirmó: “El FA no puede prescindir de Daniel y es muy importante que juegue un rol relevante en esta etapa que viene. Daniel es un referente fundamental del FA, también de nuestro partido y nosotros queremos que juegue un rol de carácter nacional. Que esté presente en las discusiones que va a tener que afrontar Uruguay en el próximo tiempo, que esté cerca de la gente, que es una de sus grandes fortalezas esa cercanía, ese mano a mano”.

Sobre la posibilidad de que Martínez vuelva a ser presidenciable en las próximas elecciones, Civila dijo que era “difícil proyectar una decisión para 2024” y agregó que “con el escenario de hoy, sin duda Daniel aparece como una referencia a tener en cuenta a la hora de pensar el escenario a cinco años”.