Guido Manini Ríos: “Puedo continuar con mi candidatura, a pesar de no tener la totalidad del apoyo de la coalición”

Sebastián Bauzá, Gerardo Sotelo, José Pedro Damiani, Guido Manini Ríos y Ernesto Talvi fueron algunos de los nombres que se manejaron, pero quedaron por el camino, como precandidatos a la coalición opositora en Montevideo. En la noche de este lunes los integrantes del Partido Nacional (PN), del Partido Colorado (PC), de Cabildo Abierto (CA), del Partido Independiente (PI) y del Partido de la Gente (PG) seguían negociando un candidato de consenso para competir en la elecciones de mayo. Lo cierto es que los tiempos apremian, ya que el 9 de febrero los partidos tienen que presentar las listas ante la Corte Electoral, y en el caso de que lleguen a un acuerdo, quienes sean candidatos a la Intendencia y a la Junta Departamental no pueden haber participado en las internas en otro lema.

El PC resolvió convocar para el sábado 1º de febrero una elección descentralizada entre los convencionales nacionales para que habiliten a que el Comité Ejecutivo haga acuerdos extrapartidarios en Montevideo, un requerimiento de la Carta Orgánica, que dice que de los 600 convencionales, 400 deben votar a favor. Felipe Schipani, secretario general del PC en Montevideo y diputado electo, dijo a la diaria que entre los convencionales “hay una amplísima mayoría a favor del acuerdo en Montevideo”, y agregó que la idea ahora es volver a la idea original de presentarse con un único nombre de consenso. “Se siguen las conversaciones y tratativas para lograr un candidato común; nosotros estamos en esas tesis, estamos buscando fórmulas, pero en la danza de nombres no tenemos ninguno para aportar hoy”, dijo.

Con relación a la candidatura de Talvi, aclaró que el canciller designado “estaba dispuesto [a ser candidato] en determinadas condiciones, pero en la medida en que [Guido] Manini Ríos [CA] retira su candidatura, pierde fuerza la candidatura de Talvi”. Schipani dijo que la posibilidad de que Talvi compita en Montevideo surgió “en un escenario en el que había cambiado el eje de la discusión”, porque Manini se había postulado. Schipani señaló que el PC en el resto de los departamentos irá con candidatos propios.

En tanto, el PN mantiene su hermetismo. Juan José Olaizola, presidente de la Comisión Departamental de Montevideo, declaró a la diaria que no hay avances en las negociaciones y no le consta que se esté manejando un nombre relacionado al PN para la competencia. A su vez, el ex presidente colorado Julio María Sanguinetti señaló en una rueda de prensa que confía en que el mandatario electo, Luis Lacalle Pou, “haga un aporte” y los “ayude a todos”, ya que hasta ahora ha estado, “naturalmente, un poco distante”.

En tanto, en la noche de este lunes, en la sede de CA estaba reunida su directiva para analizar los pasos a seguir. Antes de la reunión Manini señaló en una rueda de prensa que la semana pasada CA propuso su nombre como candidato porque es una candidatura “con posibilidades reales de ganar”. “Han pasado distintos hechos en estos últimos días, que indudablemente nos hacen repensar la situación y analizar nuevamente. Siguen arriba de la mesa todas las opciones: yo puedo continuar con mi candidatura, a pesar de no tener la totalidad del apoyo de la coalición; se puede alinear la coalición detrás de una candidatura fuerte, presentar tres candidatos –uno blanco, otro colorado y uno de CA– dentro de un lema cualquiera, o también ir cada uno por su lado, con su partido, pero eso significa renunciar a ganar en mayo”, señaló Manini. Por último, dijo que hagan lo que hagan, CA va a actuar “pensando en la unidad de la coalición”.