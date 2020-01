Gustavo Zubía le propuso a Luis Lacalle Pou medidas para quitarle poder al fiscal de Corte

El diputado electo por el Partido Colorado Gustavo Zubía se reunió con el futuro presidente Luis Lacalle Pou para dialogar sobre una posible reformulación de la Fiscalía General de la Nación. Tras el encuentro, declaró a la prensa la idea presentada a Lacalle Pou: un “triunvirato” –tres fiscales– que sustituya al fiscal de Corte y se encargue de los asuntos administrativos de la Fiscalía.

Según Zubía, la propuesta de esta posible conformación de la institución se fundamenta en argumentos en dos niveles: la “enorme recarga de servicios que tiene la Fiscalía General”, y un “debido balanceamiento de poder que tiene la figura del fiscal general”. También hizo referencia, en diálogo con Radio Universal, a las instrucciones generales y cómo se crean: “por un consejo honorario, consultivo, que está formado por representantes de entidades u organizaciones que a veces no tienen nada que ver con la propia Fiscalía”. Al respecto, dijo que “ese consejo tiene que ser estrictamente de fiscales”.

Señaló, además, que en la campaña electoral ya había manifestado esta iniciativa, pero que también quería trasladarlo al presidente electo, quién tomó “nota”, dijo. Aun así, planteó la posibilidad de elaborar un proyecto para presentarlo luego al Parlamento. “Parecería oportuno considerar ese tema” cuando la ley de urgente consideración aún esté en discusión.

Según continuó explicando, la estructura del nuevo Código del Proceso Penal “generó un pasaje de las responsabilidades hacia los fiscales, sin que haya suficientes”. Aseguró, a su vez, que debido a esas características no es viable impulsar este sistema ahora. “Admito que hacer reformas va a traer problemas; no es fácil, la casa fue mal diseñada”. Sin embargo, planteó que las reformas deben hacerse “por una responsabilidad de la población, porque el sistema no está funcionando”.

Algunas horas después de la reunión, el abogado frenteamplista Daoiz Uriarte escribió en su cuenta de Twitter que la propuesta “no es técnica, sino política y revanchista. Pretender cambiar la integración es buscar incidir políticamente en las decisiones. Es la muerte de la imparcialidad y de la independencia técnica”. Y agregó: “¿Después irá contra el Poder Judicial?”.