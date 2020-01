Hay acuerdo en la coalición para ir con candidato único bajo el lema del PI en Montevideo

“Acordamos que ni el general [Guido] Manini [Ríos] ni yo estamos en el menú. Así que ahora en el lema del Partido Independiente [PI] vamos a buscar un candidato que reúna el consenso y la unanimidad de todos los partidos que integramos la coalición”. Así habló Ernesto Talvi, del Partido Colorado (PC), a la salida de su reunión con el líder de Cabildo Abierto. El encuentro fue una iniciativa del dirigente colorado, luego de varias idas y vueltas sobre la candidatura para la Intendencia de Montevideo (IM). Finalmente, acordaron ir bajo el lema PI y con un candidato único, que va en línea con lo que planteó el presidente electo, Luis Lacalle Pou, según subrayó Talvi. Ahora sólo falta un detalle: el nombre del candidato.

Talvi dijo en rueda de prensa que Jorge Chediak, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, fue propuesto por el PC como candidato único, pero “aparentemente no reúne la unanimidad de todos los partidos de la coalición y por ende habrá que seguir buscando”. Agregó que “algo similar” pasó con la posible candidatura del comunicador Gerardo Sotelo, dirigente del PI. Talvi sostuvo que como el PC ya había aceptado a Sotelo y propuesto a Chediak, y no se logró unanimidad, ahora esperan “que propongan otros”. Subrayó que el candidato que buscan es de “perfil Sebastián Bauzá”, por el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol –que no aceptó ser candidato–, porque es “una persona reconocida y prestigiosa” que concitaba “la unanimidad de todos los partidos”.

Talvi agregó que la política requiere “consensuar y negociar” entre quienes piensan diferente y que hacerlo entre los que piensan igual “es muy fácil”. Consultado por si estas idas y vueltas entorpecen a la “coalición multicolor”, contestó que “para nada” y que la ciudadanía “debe tener tranquilidad porque es una coalición muy novedosa, ya que no hay antecedentes en el país de una coalición de cinco partidos”. “Y a nivel nacional está funcionando con gran armonía y gran fluidez, y todos estamos analizando el contenido de la ley de urgente consideración para hacer nuestros aportes en tiempo y forma”, finalizó.

A su vez, Felipe Schipani, secretario general del PC en Montevideo, dijo a la diaria que se está trabajando de manera “incansable”. “El objetivo político central es tener chances en Montevideo”, aseguró. Con relación al Frente Amplio [FA], dijo que la fuerza de izquierda también tuvo “una telenovela larga” y que la coalición va a definir “en un par de días”. “No va a hacer la diferencia, ni nadie saca ventaja por esto. Objetivamente, lo que hay que decir es que para ambos el tema departamental ha sido complejo, ese es un dato objetivo de la realidad”, sostuvo.

Schipani opinó que “fue un error” no haber alcanzado los votos necesarios en junio para la conformación del Partido de la Concertación: “Eso nos hubiera permitido tener un lema distinto y no estarlo discutiendo, pero afortunadamente hay otras posibilidades”.

En tanto, desde el Partido Nacional (PN) la senadora electa Gloria Rodríguez dijo a la diaria que los partidos están trabajando con diferentes nombres. “No podemos olvidarnos de que somos un partido de coalición y hay que alcanzar determinados acuerdos”, dijo, y aseguró que se trata de un proceso normal de consultas y negociaciones. “Yo veo un muy buen clima”, aseguró, y agregó: “Estamos en los plazos correspondientes, se va a llegar con la definición de un nombre al que todos los partidos le den su apoyo, porque así debe de ser”.

“Me eligieron para ser vicepresidenta”

El miércoles, a la salida de una reunión entre los futuros integrantes del Ministerio del Interior y la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón (PN), negó que ella vaya a ser candidata en Montevideo. “Me eligieron para ser vicepresidenta y voy a llevar adelante ese alto honor que la ciudadanía me confirió”, dijo. Según supo la diaria, el nombre de Argimón empezó a ser manejado entre dirigentes “menores” del PN y tomó relevancia cuando salió en la prensa, pero nunca fue manejado de manera oficial. El lunes 3 de febrero se reúne la Convención Departamental de Montevideo del PN a las 18.30 y es de suponer que se manejarán nombres y acuerdos.