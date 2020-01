Jorge Gandini considera que Carlos Moreira no necesita estar afiliado al PN para ser candidato en Colonia

El senador electo por el Partido Nacional (PN) Jorge Gandini dijo ayer que le parece bien que el actual intendente de Colonia, Carlos Moreira, se presente para la reelección y aseguró que no necesita pertenecer al PN para competir en mayo. “Para ser candidato por un partido no hace falta estar afiliado. Sólo se necesita el órgano deliberativo departamental de Colonia que votó la gente en la interna de junio, lo que pueden hacer es votar al ciudadano Carlos Moreira. No hay requisito de ser afiliado a este u otro partido”, declaró al programa Todo pasa, de Océano FM.

De todas formas, dijo que la reincorporación de Moreira no está en la agenda del directorio nacionalista: no fue pedido por la Convención Departamental ni por el actual jerarca. Gandini pronosticó que en la Convención “va a llegar el nombre de Moreira y va a ser elegido, porque tiene los votos para ser candidato”.

Cabe recordar que en plena campaña previa a las elecciones nacionales de octubre, pocos días antes de los comicios se difundieron audios en los que Moreira pedía favores sexuales a cambio de la extensión de una pasantía. El caso pasó a la Comisión de Ética, que recomendó la mayor sanción, pero Moreira terminó renunciando al PN. “Yo me someto humildemente a la opinión del soberano; siete días antes [de las elecciones] cuando el Directorio decidió aceptar la renuncia, yo opinaba que aquello iba a ser un desastre, y siete días después el que ganó en Colonia fue Moreira”, dijo Gandini.

El senador electo prefirió no emitir opinión sobre el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública con relación a las irregularidades en la administración de Pablo Caram en Artigas. “Son cosas que están muy lejos, en Artigas [...] Es delicado cuando se juzga la moral de las personas”, dijo, y aseguró que esperará a saber qué dice la Justicia.