José Mujica y su respaldo a Álvaro Villar: “Precisamos médicos que no se dediquen a juntar plata y comprar estancias, sino que se preocupen por la gente”

El ex presidente de la República José Mujica recibió este viernes al candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio (FA), Álvaro Villar, con quien mantuvo una extensa reunión en su chacra de Rincón del Cerro, dos días después de que la fuerza de gobierno actual definiera sus candidaturas para la comuna capitalina. El exmandatario afirmó que apoya a Villar porque representa “una renovación” y tiene “madera solidaria” para estar al frente de la ciudad. Asimismo, sostuvo que el director del Hospital Maciel, que acudió al encuentro acompañado del diputado Alejandro Pacha Sánchez, representa “a todo el FA” y no solo a un sector, aunque señaló que “todo los candidatos” de la fuerza de izquierda, -Carolina Cosse y Daniel Martínez- “son formidables y distintos”.

“Cuesta muchísimo encontrar gente joven con la cabeza joven. Los viejos tenemos el esqueleto y la cabeza vieja, pero hay demasiados jóvenes viejos, con la cabeza vieja. Quiero decir: tiempo nuevo, ideas nuevas, devenir nuevo. Álvaro tiene esa ventaja: es una renovación para un tiempo que no es ni mejor ni peor; es distinto”, reflexionó el senador electo en la entrada de su chacra, una vez finalizada la reunión. Mientras hablaba con la prensa, Villar lo observaba atento, con una sonrisa ancha y una bolsa de higos en la mano, que se llevó como recuerdo de su primera visita a la chacra del expresidente. El consejo de Mujica para la carrera que está iniciando es “que lo imposible cuesta un poco más”, aunque también le advirtió que la arena política tiene sus dificultades.

“Es bueno tener un médico” en la campaña, afirmó Mujica, “sobre todo uno como este, que se está complicando la vida con esta changa que agarró. Porque este pertenece a la aristocracia médica y todos sabemos que hay determinados tipos de médicos que económicamente tienen un porvenir descollante. Y este se mete de candidato a intendente para que le peguen y andar cinchando y tapando agujeros y dejar al costado la profesión que tiene. Por eso tiene madera solidaria. Necesitamos gente que no esté pensando solo en el bolsillo, que piense un poco en los demás”, meditó el exmandatario. Asimismo, el líder del Movimiento de Participación Popular aseguró que es positivo que haya candidatos jóvenes que puedan afrontar “el impacto de la civilización digital y las deudas sociales; un mundo que progresa aceleradamente y a su vez multiplica la cantidad de problemas; el desafío ecológico y las enormes crisis de sociedades cada vez más ricas con una profunda desigualdad que crece”.

Desde el punto de vista científico, Villar le puede aportar “demasiado” a la política, aseveró Mujica. “La política precisa de sentimiento, precisa empatía, precisa sentir el dolor de las deudas sociales y el compromiso que eso significa. Precisamos muchos más médicos, pero médicos que no se dedican a juntar plata y comprar estancias, sino médicos que se preocupan por la gente”, enfatizó. Además, consideró que Villar es “profundamente popular” y representativo de “por lo menos, una parte importante del Frente”. No obstante, subrayó que “el FA tiene tres candidatos formidables y distintos” y opinó que el partido se recuperó de la campaña de las elecciones nacionales que “no fue feliz, fue pachorrienta”. “No nos ganaron, perdimos”, reconoció. Para el futuro senador, faltó “hablar y comprometerse mucho con la gente”. “Hay que mirar mucho al interior del país. El interior tiene un lenguaje propio, una identidad. Y no es que demográficamente sea importante; la campaña propiamente dicha no decide ningún resultado electoral, pero culturalmente construye la opinión de las ciudades y los pueblos del interior”, observó.

Por su parte, Villar valoró el encuentro como “un momento muy valioso, muy lindo”, en el que pudo escuchar “al Pepe hablar sobre todas las formas de escuchar a los montevideanos, a los vecinos, lo que la gente tiene para decir”. El candidato prefirió no referirse a la campaña de la oposición, que hasta el momento no definió un candidato para las elecciones de mayo, y afirmó que “la política no puede ser un fin, sino un medio para lograr cosas para la gente”. “Estoy para hacer una propuesta para Montevideo, para todo el departamento, para toda la ciudad, que nos entusiasme a todos, que nos guste a todos, que dé solución a los problemas de la gente. En eso estoy enfocado, en dedicarme a la ciudad por lo menos cinco años y en lo posible diez”, aseveró.