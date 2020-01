La agrupación 904 de Colonia presentará a Moreira como candidato a la Intendencia departamental

Guillermo Rodríguez Guaraglia, secretario general de la Intendencia de Colonia y dirigente de la lista 904 del Partido Nacional (PN) aseguró a Radio del Oeste que su agrupación va a presentar al actual intendente de ese departamento, Carlos Moreira, como candidato a jefe comunal en la Convención del PN. “El candidato de nuestra agrupación es sin duda el doctor Moreira, como lo ha sido siempre. Obviamente vamos a ir a la convención, pero como todos sabrán, en las convenciones departamentales teniendo el 33% de los convencionales se puede ser candidato, es decir, puede haber hasta tres, y nuestra agrupación cuenta con casi 50 convencionales, por lo que sin ninguna duda el doctor Moreira va a ser el candidato de nuestra agrupación 904, como de otras tantas listas que van a estar acompañando su candidatura”, dijo Rodríguez, según el audio de la entrevista publicado por el portal ro.com.uy.

La filtración y viralización de unos audios en los que Moreira ofrece extender una pasantía en la intendencia a una mujer a cambio de sexo llevó a que el intendente se encuentre actualmente siendo investigado por la Justicia. Además, la Comisión de Ética del PN recomendó al Directorio censurar a Moreira por este hecho, pero el intendente coloniense renunció al PN antes del pronunciamiento del máximo órgano partidario. Por otra parte, los ediles del Frente Amplio denunciaron a Moreira ante la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Consultado sobre la posibilidad de que se dé un fallo judicial adverso a Moreira, Rodríguez dijo que no manejan esa posibilidad y que “no hay plan B”. “Nosotros siempre tuvimos la plena certeza de que esto va a seguir así, el plan B no existe, no tenemos ninguna duda de que Moreira va a ser nuestro candidato”, sostuvo. “No solo el PN, el país y el departamento de Colonia no pueden prescindir de tener al doctor Moreira como candidato primero y como intendente de Colonia, sin ninguna duda”, concluyó.

Fuentes del Honorable Directorio del PN dijeron a la diaria que formalmente la agrupación lo puede presentar y la Convención proclamarlo candidato a la intendencia. Luego, el PN tiene que autorizarlo a usar el lema. “Si avanza todo esto de su postulación, se nos genera un brete”, dijo una de las fuentes, ya que el PN deberá resolver si le otorga o no su aval.