Hoy los niños de todo el país amanecieron ilusionados y ansiosos por enterarse de qué les habían traído los Reyes Magos. Algunos recibieron el regalo que habían pedido, otros no; en el caso de Luis Lacalle Pou, fue una mezcla de ambas cosas. Fuentes cercanas al presidente electo relataron que este le había pedido a su padre, el ex presidente Luis Alberto Lacalle, una tabla de surf y un nuevo ministro del Interior. “Las dos cosas que más le gustan a Luis son hacer surf y gobernar. Es lógico que le haya pedido a su padre para Reyes una tabla de surf y un nuevo ministro del Interior, porque la verdad es que necesitaba ambas cosas. Su tabla de surf ya está medio vieja; su ministro del Interior, en cambio, está sin uso, pero difícilmente se mantenga en buenas condiciones de acá al próximo día de Reyes”, aseguró un asesor de Lacalle Pou.

Pero el presidente electo no recibió los dos regalos que había pedido, sino que se tuvo que contentar con la tabla de surf. Luis Alberto Lacalle le confesó a un dirigente nacionalista integrante de su círculo íntimo que en su opinión su hijo debería conseguirse un nuevo ministro del Interior por su cuenta. El dirigente nacionalista explicó que “el Cuqui quiere ayudar a su hijo, pero sabe que no puede consentirlo en todos sus pedidos, porque si no le va a salir un presidente malcriado que va a ir corriendo atrás de su padre ex presidente cada vez que precise algo”.