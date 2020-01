Luis Lacalle Pou y su gabinete ratificaron ante el PIT-CNT la continuación de los Consejos de Salarios con su funcionamiento actual

El presidente electo, Luis Lacalle Pou, y representantes de su gabinete ratificaron este martes ante una delegación del PIT-CNT el compromiso del nuevo gobierno para mantener el funcionamiento y la estructura actual de los Consejos de Salarios. En el encuentro, que duró más de dos horas, participaron el presidente y el secretario general de la central sindical, Fernando Pereira y Marcelo Abdala, respectivamente, y el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quienes coincidieron en el “buen diálogo” entablado entre las partes. En la reunión, los dirigentes sindicales plantearon la creación de un consejo de negociación tripartito sobre la generación de puestos de trabajo, conformado por actores de la vida laboral, y pidieron conocer el contenido de la ley de urgente consideración que está redactando el presidente electo.

“Que haya una reunión en los primeros días de enero entre el presidente electo y la dirigencia del PIT-CNT es un dato muy importante, que indica que la relación entre el gobierno y el movimiento sindical va a tener al diálogo como forma fundamental de vínculo”, afirmó Pereira una vez finalizada la reunión. “¿Esto significa que no va a haber diferencias? No, para nada. Pero sí que va a haber herramientas para dilucidarlas y, cuando no se pueda, habrá conflictividad, pero siempre con diálogo”, indicó Pereira. En este sentido, destacó que “tanto Álvaro Delgado [futuro secretario de Presidencia] como el presidente electo y el futuro ministro de Trabajo afirmaron que la modalidad de Consejos de Salarios como se concibe hoy va a seguir vigente, y eso en sí mismo es una buena noticia”. El sindicalista señaló que, según lo hablado, esta herramienta no se va a limitar a laudar los mínimos de categoría, “sino que van a tener la cobertura que desde 1943 hasta ahora han tenido”, y se establecerán aumentos generales.

Por su parte, Mieres subrayó que la delegación del PIT-CNT asistió “con una disposición muy abierta” y aseguró que la postura del futuro gobierno también “es de diálogo permanente, con franqueza, con apertura, sin preconceptos, buscando entendimientos, aun sabiendo que va a haber diferencias y puntos de discrepancia”. Respecto de los Consejos de Salarios, afirmó: “Lo hemos dicho reiteradas veces, pero a veces vale la pena decirlo nuevamente, para que se entienda bien: va a seguir habiendo Consejos de Salarios, Consejos de Salarios que van a ir más allá en su contenido que la fijación del salario mínimo, con la posibilidad de flexibilizaciones que van a ser determinadas según los casos, las ramas, los momentos y la situación de las distintas empresas”. En cuanto a la propuesta de los dirigentes sindicales de crear un consejo de negociación tripartito en materia laboral, Mieres sostuvo que “se tomó nota” y que está en los planes del gobierno crear un ámbito de discusión sobre este tema, pero que se deberá analizar “si ese ámbito es técnico y político”. El ámbito, en concreto, se concentraría en estudiar “la creación de puestos de empleo, la formación profesional y el desarrollo de futuro, en el que se aporte también el conocimiento de la academia”, indicó Pereira.

“Me parece muy bien que el nuevo gobierno mantenga el funcionamiento que ya está establecido para los Consejos de Salarios en la actual ley de negociación colectiva. Ahí el punto de inflexión, para un lado o para el otro, es el siguiente: si en una rama de actividad hay convenio colectivo, se pacta lo que las partes quieren. Si en una rama de actividad no hay convenio colectivo, el Consejo de Salarios se resuelve en un pequeño parlamento por rama de actividad que vota no sólo el salario mínimo sino el aumento salarial. Aquí se nos ha dicho que los Consejos de Salarios van a funcionar de esa manera”, dijo, por su parte, Abdala, que evaluó la instancia como “positiva”. Una de las discrepancias señaladas por el dirigente refirió a la derogación del decreto que habilita las ocupaciones, aunque indicó que este tema “no fue el centro de la conversación”. “Ellos nos han dicho su opinión, que ha sido pública y notoria, y nosotros hemos dicho que el movimiento obrero no anda inventando ocupaciones y no promueve la ocupación como herramienta central de la lucha, pero también dijimos que el movimiento sindical uruguayo ha ocupado lugares de trabajo como modalidad de huelga antes del decreto y que, si lo estima necesario, lo va a seguir haciendo”, advirtió.

Pereira afirmó que “no parece la mejor idea seguir insistiendo en la regionalización” de los Consejos de Salarios. “Todo esto va a ser discutido en la negociación colectiva, pero cuando se mira el salario promedio de los hogares en Montevideo asciende a 72.000 pesos y en los hogares del interior a 52.000”, subrayó. Por su parte, Abdala se refirió al planteo que hizo esta semana Lacalle Pou de estudiar un posible acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, tras mantener un diálogo con el secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo. Si bien indicó que no se habló de ese tema en la reunión, afirmó que sí se conversó sobre la inserción internacional “en general, como un aspecto importante para generar trabajo en el país”. “En eso siempre estuvo el movimiento sindical, más allá de que hemos sido críticos con muchas herramientas de libre comercio, que no necesariamente implican desarrollo. Nuestra visión es que el libre comercio entre países con estructuras económicas muy asimétricas promueve más asimetrías”, observó.

Los representantes del PIT-CNT también solicitaron conocer el contenido de la ley de urgente consideración que está elaborando Lacalle Pou. “Nos parece que sería un gesto democrático que ante iniciativas grandes como esta ley, que tiene que ver con las políticas públicas y con el desarrollo nacional, el movimiento sindical pudiera tomar conocimiento con el debido tiempo”, afirmó Abdala, y dijo que este planteo fue de recibo en el gabinete electo. Al respecto, Mieres señaló que el borrador de este proyecto sigue en manos del presidente electo y que ni siquiera él, “como ministro definido”, conoce el contenido de ese anteproyecto. “La idea es llegar al comienzo del próximo gobierno ya con el proyecto de ley. Hoy estamos en una etapa de borrador que maneja Lacalle Pou”, manifestó.