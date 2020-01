Propuesta de habilitar créditos hipotecarios para personas no residentes en el país genera dudas

El diputado electo por el Partido Nacional Rodrigo Blás –que además será candidato a la Intendencia de Maldonado– se reunió el viernes con el futuro presidente, Luis Lacalle Pou, y le propuso incluir en el proyecto de ley de urgente consideración la habilitación de créditos hipotecarios para personas no residentes en el país, como mecanismo para reactivar el mercado inmobiliario y dinamizar la construcción en el país.

La diputada del Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, Susana Pereyra, dijo a la diaria que “va a pasar mucha agua por debajo del puente” porque se trataría de créditos en los que habría que pedir varias garantías. “No la veo, para mí la prioridad es sacar a la gente de la precariedad”, dijo, y agregó: “Lo de [Rodrigo] Blás me imagino que irá al mercado inmobiliario que es en lo que él trabaja”, dijo. De todas formas, aseguró que al no conocer el texto no puede dar una opinión concreta sobre este.

Respecto de los incentivos a la construcción, dijo que es una de “las debilidades” del país, pero aclaró que hubo muchas iniciativas, en especial en Montevideo. “La política de vivienda que siguió el gobierno del FA no fue de construcciones caras, al contrario, tuvo un número importantísimo de regulación de asentamientos en todo el país, incluso se promovió una ley [la 18.795 de Acceso a la Vivienda de Interés Social] para que las empresas construyeran en zonas que no fueran de la costa”, contó.

Por su parte, Marcelo Díaz, integrante del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, dijo a la diaria que habría que estudiar qué tan viable es la propuesta de Blás, y “qué efectos reales puede llegar a tener en la construcción”.

Sobre el sector dijo que esperan que se reactive este año, por la construcción de la nueva planta de UPM. “Hace uno o dos años que venimos de una bajada importante en la inversión y en la cantidad de trabajadores aportantes al BPS [Banco de Previsión Social]. Hoy estamos en una meseta, pero visualizamos que va a cambiar en este 2020”, dijo. Díaz aseguró que según los últimos datos hay aproximadamente 42.000 trabajadores que aportan al BPS.

La propuesta de Blás, que es propietario de la inmobiliaria Blás Propiedades en Maldonado, implica que los no residentes en el país puedan comprar inmuebles a plazo, modalidad que asegura que es utilizada en la mayor parte del mundo. En la actualidad, la normativa exige que los no residentes acrediten ingresos en nuestro país para acceder a esos préstamos.

Según el diputado electo, la medida generaría mayor cantidad de compradores de inmuebles y también una reactivación de la construcción, logrando así la reactivación de “dos ramas económicas importantísimas para la economía” del país.