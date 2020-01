Rocha: colorados se dividen ante conformación de coalición opositora

En total cinco de las siete listas de Batllistas Unidos de Rocha (el sector comandando por el senador electo Julio María Sanguinetti, en alianza con José Amorín Batlle), decidieron comenzar las negociaciones para integrar la alianza entre el Partido Nacional (PN), Cabildo Abierto y el Partido Independiente (PI) en ese departamento.

La decisión deja en una posición incómoda no sólo al Partido Colorado (PC), sino también al propio Batllistas Unidos, debido a que las otras dos listas restantes del sector no sólo no respaldarán el acuerdo, sino que llevarán un candidato propio a los comicios departamentales.

“Esto no es una coalición, sino un acuerdo político que no sirve para nada”, denunció Mauro Lorenzo, dirigente de la lista 20002000, una de las dos de Batllistas Unidos que no respalda el acuerdo. Según sostuvo, el pacto no es beneficioso ni para el partido ni para el sector, a pesar de admitir que el PC en Rocha “no tiene un caudal de votos decisivo”. Para Lorenzo, lo que está planteado se trata simplemente de un acuerdo que le “facilita al PN llegar al gobierno” y cuya única finalidad es sacar al Frente Amplio de la intendencia, que domina desde 2005. “No se habla de propuestas ni de esquemas alternativos para Rocha. No es productivo y va contra nuestros principios de trabajar para recuperar el PC a nivel nacional y en el departamento”, agregó.

Estas declaraciones se deben a la naturaleza del acuerdo propuesto: como el Partido de la Concertación no logró los 500 votos necesarios en las elecciones internas para participar del proceso electoral, la alianza deberá llevarse a cabo en uno de los partidos existentes, y la propuesta del PN –que además es apoyada por el resto de sus socios– es que el resto de los partidos comparezcan bajo su lema. Así, el líder de Cabildo Abierto, el senador electo Guido Manini Ríos, anunció que este partido postulará a la intendencia a Roberto Rodríguez, pero dentro del PN, mientras que el PI también resolvió apoyar en Rocha al PN.

“No vamos a poder tener ni un edil por el partido. Dejamos el partido fuera de competencias nosotros mismos”, graficó Lorenzo. La observación se debe a que quienes participaron de una interna por un partido no pueden hacerlo en el resto de la elección por otro, lo que mina las chances de muchos dirigentes de ser candidatos a la Junta Departamental, además de a la intendencia. Según Lorenzo, de concretarse el acuerdo, buscará que los dirigentes colorados que participen de su concreción sean juzgados por el Comité de Ética del PC.

Pero el dirigente Eduardo Piriz, líder de la lista 712, una de las cinco que apoyó el acuerdo, sostuvo que a su entender el acuerdo es beneficioso para el partido, el sector y las agrupaciones. “Eso es lo que nos motivó a formar parte de este acuerdo”, expresó el dirigente. Además, aclaró que lo que se busca es no perder la identidad partidaria dentro de la coalición, y participar “como integrantes del PC”.

Piriz explicó, no obstante, que el acuerdo con el PN aún no está cerrado, y dependerá de que en las negociaciones se den las condiciones “más favorables” para los intereses del partido. Concretamente, lo que el dirigente aspira a conocer es “qué participación vamos a tener en las listas y, en caso de ganar, en la gestión de gobierno”, algo que a su entender “no hay que dejar para después de las elecciones, en función del resultado”: “Queremos saber qué es lo que nos va a tocar, cualquiera sea el escenario”.

La decisión de este grupo de listas se da semanas después de que Ciudadanos, el sector mayoritario del PC a nivel nacional, definiera no apoyar alianzas interpartidarias en ningún departamento, a excepción de Montevideo, lo que desbarató la posibilidad de que todo el partido se vuelque hacia el PN en Rocha. Este sector postulará al dirigente Rafael De León como candidato a intendente por el departamento. Además, Lorenzo explicó que las listas de Batllistas Unidos que no respaldan el acuerdo presentarán un postulante propio.