Tren de UPM: se llegó a las firmas necesarias para intentar frenarlo

El diputado electo de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, ha alcanzado las firmas necesarias para renegociar el camino del tren de UPM por determinados departamentos. En concreto, la intención es que no pase por la planta urbana de Santa Bernardina, Durazno, Florida, 25 de Agosto, 25 de Mayo, Juanicó y Canelones, entre otras localidades y ciudades, explicó Lust a Subrayado.

El diputado planteó al canal que el procedimiento empieza cuando los habitantes de cada localidad presentan una iniciativa escrita que debe reunir las firmas de 15% de las personas habilitadas para votar, tal como sucedió en Durazno, Florida y Canelones. El siguiente paso será, en los primeros días de febrero, presentar la propuesta -junto a las papeletas y un acta notarial- a los presidentes de las Juntas Departamentales, que deberán elevarlo a la Junta Electoral para verificar las firmas.

Cada Junta Departamental tendrá 40 días para aprobar o no el proyecto. Si lo aprueba, “se transforma en un decreto con fuerza de ley en el departamento, que está por encima de la ley nacional”, aclaró Lust a Subrayado. Agregó a su vez que, si ese es el caso “hay que parar el tren y reotorgar la licitación, porque no prevé el desvío” que implicaría si esta modificación es aprobada. En cambio, si la iniciativa es rechazada o si se vence el plazo para votarla, “la ley establece que el intendente, en un plazo no mayor a 60 días, debe llamar a un referéndum local para que los habitantes resuelvan”, aseguró el diputado electo. Dicho referéndum puede realizarse el mismo día que las elecciones departamentales.

Al momento, según declaró el diputado, Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, expresó que quiere llevar a cabo el referéndum. En Florida, el presidente de la Junta Departamental dijo que “va a tratar de negociar con sus ediles del Partido Nacional, que tienen la mayoría, para que apoyen la iniciativa”. Por otro lado, dijo que en Canelones aún no han reunido los documentos y el intendente, Yamandú Orsi, no se ha pronunciado.