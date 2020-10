Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En el Senado comenzó a sesionar la comisión que trata el proyecto de presupuesto, y los primeros intercambios entre oficialistas y opositores se desarrollaron desde posiciones incompatibles entre sí. Los frenteamplistas reiteraron sus cuestionamientos a las previsiones planteadas por el equipo económico y a la disminución de recursos en varias áreas. Del otro lado, en forma también reiterativa, se apuntó más a la descalificación de quienes realizaron esas críticas que a rebatirlas. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, reincidió en una actitud de provocación que parece causarle algún tipo de placer.

Cabe esperar que no se mantenga el mismo nivel de confrontación cuando se pase a la discusión artículo por artículo, pero de todos modos resulta un poco decepcionante que por ahora predomine el “ya verán que tenemos razón”. La identidad propia se define en importante medida por oposición a otros, pero con eso no basta.

También en el Senado, y en otra faceta del mismo problema, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) evalúa un llamado a sala del ministro del Interior, Jorge Larrañaga. El desencadenante es la destitución del jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, que según el coordinador de esa bancada, Charles Carrera, resulta “inaceptable y demuestra improvisación y falta de plan” por parte de las actuales autoridades.

Los cuestionamientos a los ocho meses de gestión de Larrañaga no se refieren sólo al cese de Ruiz, pero este último episodio tiene un componente de rechazo a la cooperación para buscar soluciones. Varios dirigentes oficialistas no se limitaron a señalar que el ahora ex jefe de Policía debió haberle comunicado a sus superiores acerca de sus intercambios con el frenteamplista Gustavo Leal, sino que también insistieron en interpretar el resultado electoral del año pasado como un mandato de ruptura total con el FA. La misma actitud afloró en Larrañaga cuando sostuvo que, si es interpelado, tendrá una oportunidad para hablar de lo que hicieron sus antecesores en el cargo.

Algo similar sucede con la reglamentación del funcionamiento de la comisión que, a partir del 3 de noviembre, comenzará a realizar un diagnóstico del sistema de seguridad social y a plantear propuestas para su reforma. Ese grupo no definirá nada de antemano, y es clarísimo que serán mucho más importantes los acuerdos que pueda lograr que las discrepancias en su seno, pero el Poder Ejecutivo consideró necesario establecer que podrá adoptar posiciones por una mayoría de nueve en 15. No parece casual que los representantes del propio Ejecutivo y los de los partidos que integran la “coalición multicolor” puedan lograr por sí solos tal mayoría.

Por último, el criterio de diferenciación también estuvo muy presente, ayer, cuando la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, presentó a su futuro equipo de gobierno. No hay en él casi ninguna figura alineada con Daniel Martínez, y varios de los criterios enfatizados por Cosse contrastaron con los de quien fue su rival en las internas frenteamplistas del año pasado y en las departamentales de hace un mes.

Hasta mañana.