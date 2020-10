A un mes del triunfo obtenido en las elecciones departamentales, la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, presentó este martes al equipo que la acompañará en su gestión al frente de la comuna capitalina, al que describió como “paritario, unitario y frenteamplista”. Cosse pidió a los miembros de su gabinete que se pongan “el programa del Frente Amplio debajo del brazo y lo estudien”, porque ese será el “rumbo estratégico” de su administración, según aseguró en una conferencia de prensa que brindó en la Huella de Seregni.

Este será nuestro equipo de gobierno departamental. pic.twitter.com/JrBFEuwuuM — Carolina Cosse (@CosseCarolina) October 27, 2020

Cosse se refirió al hermetismo con el que manejó la conformación del equipo en el período que siguió a las elecciones, y señaló que el objetivo de esto era “que no hubiera una danza de nombres” porque “todas las compañeras y los compañeros son valiosos”. En ese sentido, afirmó que en el proceso se estudiaron “cientos de nombres y de perfiles”, y que el gabinete -que incluyó algunas sorpresas, como la designación de la periodista María Inés Obaldía en la Dirección de Cultura- no se definió mediante una “fórmula matemática”.

“Los montevideanos eligieron una intendenta en el marco de un proyecto político, por lo tanto les he pedido a todos los integrantes del equipo que tomen el programa del Frente Amplio, se lo pongan debajo del brazo y lo estudien, porque ese es nuestro rumbo estratégico”, manifestó la ex senadora frenteamplista. Asimismo, indicó que “la primera pauta” del trabajo de su equipo “es que la Intendencia es una sola” y que el equipo es “uno solo”, por lo que no se admitirán “divisiones administrativas”.

Cosse prometió un “gobierno de transparencia”, con “apego a la ética” y “una fuerte presencia territorial”, y consideró que en la conformación del gabinete se produjo “la materialización de un ánimo colectivo”: “Más allá de los nombres que están hoy aquí, lo que hemos conformado yo lo siento como la materialización de un ánimo, de un ánimo colectivo que va a poner todo en la cancha durante todos estos años para que al final de nuestra gestión Montevideo nos sorprenda”, expresó.

En su discurso también hizo referencia a la situación de emergencia sanitaria que golpea al país desde marzo y destacó que ese contexto la llevó a manejar las promesas electorales con cautela: “Fuimos muy cuidadosos de no presentar grandes proyectos porque sabemos que vamos a tener que manejarnos con mucha austeridad”, admitió Cosse. En ese sentido, señaló que se van a desarrollar políticas para la promoción de la inversión privada con el foco puesto en las áreas de “limpieza, movilidad, trabajo, cultura y participación”, y confirmó que este año va a presentar un plan de emergencia para atender la crisis.

La ex ministra de Industria aseguró que en el mes que transcurrió desde el 27 de setiembre su equipo “no dejó de trabajar ni un minuto”, y mencionó algunas de las reuniones de trabajo que protagonizó desde entonces, comenzando por el encuentro con el ex presidente frenteamplista Tabaré Vázquez; con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda; con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou; diversos ministros; el Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado; el intendente actual, Christian di Candia, y todos los directores de la comuna, con quienes se volverá a reunir este miércoles. Cosse aseguró que estos encuentros “no han sido un gesto ni un saludo a la bandera”, sino que representan “el inicio de un camino constante que mantendremos de comunicación”, principalmente con el FA “y en particular con sus bases”.

Presentación del equipo de gobierno Carolina Cosse para la Intendencia de Montevideo, en La Huella de Seregni. Foto: Federico Gutiérrez

El gabinete de Carolina Cosse

Olga Otegui, secretaria general. Ingeniera agrónoma, se desempeñó durante 25 años en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, fue directora nacional de Energía y subsecretaria de esa cartera.

Daniel González, prosecretaría. Abogado, trabajó como asesor en el directorio de ASSE en el área de comunicación.

María Eugenia Corti, Desarrollo Sostenible e Inteligente. Ingeniera en computación, docente grado 3 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

Jorge Mesa, Gestión Humana. Director de Trabajo durante el último gobierno de Tabaré Vázquez.

Guillermo Moncecchi, Desarrollo Ambiental. Ingeniero y ministro de Industria durante la última administración de Vázquez.

María Inés Obaldía, Cultura. Periodista, conductora televisiva y radial y profesora de literatura.

Luis Oreggioni, Planificación. Arquitecto, doctor en ciencias de arquitectura y urbanismo.

Isabel Andreoni, Montevideo Rural. Ingeniera agrónoma, se desempeñó en el cargo en los últimos dos períodos.

Adriana Gorga, Desarrollo Urbano. Arquitecta. Coordinadora general de obras de la Udelar.

Juan Canessa, coordinación institucional. Ex director de Limpieza y actual prosecretario de la IM.

Mercedes Clara, Desarrollo Social. Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, activista social.

Mauricio Zunino, Recursos Financieros. Economista, docente grado 3 Udelar.

Gustavo Cabrera, Desarrollo Económico. Ex militante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, gerente de Compras de la IM.

Federico Graña, Desarrollo Municipal y Participación. Ex integrante del Consejo Nacional de Diversidad Sexual, ex director de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social.

Pablo Inthamoussu, Movilidad. Se desempeñó en el cargo en el último período.

Ana de Rogatis, Comunicación. Analista en publicidad, gestora cultural.

Departamentos y divisiones Solana Quesada, Asesoría para la Igualdad de Género. Juan Canessa, coordinación Institucional Daniel González, Pro Secretaría General Fabiana Goyeneche, Relaciones Internacionales y Cooperación Baltasar Brum, Artes y Ciencias Gonzalo Márquez, Transporte Martín Delgado, Espacios Públicos y Edificaciones Sebastián Moreno, Tierras y Hábitat Mariela Pellegrín, administración de personal Ignacio Lorenzo, Limpieza Mauricio Fernández, Saneamiento Fernando Amado, Turismo Tamara Paseyro, políticas sociales Virginia Cardozo, Salud Carlos Varela, Tránsito Mara Moya, Planificación Territorial Federico Penino, Planificación y Ejecución Presupuestal Enrique Barrenechea, Administración de Ingresos

