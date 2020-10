Consultado respecto de los graves problemas ocasionados a los usuarios del servicio de banca online del Banco República, llamado eBrou, debido a tareas de mantenimiento y actualización que comenzaron el fin de semana, uno de los gerentes del banco, que prefirió no identificarse porque no es tonto, informó que “los problemas son transitorios” y que “el banco volverá a dar su pésimo servicio a la brevedad”.

A título completamente personal, dijo también que cuando entra a un banco prefiere un trato personal, “algo que no es posible en una institución pensada para el populacho como esta”. “Si no fuera por los créditos blandos cuando hay seca y el no perseguir a los grandes deudores, no entiendo por qué la gente de plata vendría a un banco como el BROU” remató.