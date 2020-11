En la mañana de este jueves estudiantes del liceo Juan Zorrilla de San Martín, del Parque Rodó, decidieron sentarse sobre las pintadas que habían hecho el miércoles en la vereda para evitar que las borren. Según dijo a la diaria Inti Davyt, representante del gremio del liceo, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ha tapado todas las consignas que escriben distintos centros desde el 30 de octubre.

En el caso del liceo Zorrilla, el viernes 6 de noviembre decidieron pintar la vereda con consignas que reclamaban mayor presupuesto para la educación y “contra la censura” que entienden que impone el Codicen. El martes 10 a las 9.00, trabajadores del Codicen taparon con más pintura esas consignas.

El miércoles 11 la vereda del liceo amaneció pintada nuevamente, con la consigna “CoDiCen botón. En la censura hay ratas y en el liceo no hay plata”. El gremio aseguró que no fueron ellos los que escribieron eso, pero de todas formas, durante la mañana la inscripción volvió a ser pintada por arriba. Al ver esto, los estudiantes decidieron volver a escribir esas palabras y sumarles otras consignas: “6+1% ANEP y UdelaR”, “Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario”, “Contra la censura y el recorte”, “Con o sin censura la lucha sigue” y “Si tapan los murales volveremos. No nos sobra pintura pero sí corazón”.

Como sabían que este jueves por la mañana llegarían funcionarios a tapar la vereda, se prepararon y armaron una sentada sobre ella. Los integrantes del gremio convocaron a otros estudiantes, sacaron bancos y se quedaron sentados durante la mañana. El equipo del Codicen intentó eliminar las pintadas en las que no había gente, esta vez con hidrolavadoras, pero no tuvieron suerte. Sobre el mediodía decidieron irse y los estudiantes no saben si volverán este viernes.

Davyt consideró que estos hechos “parecen censura” y recuerdan a lo que se vivió el año pasado cuando retiraron pancartas contra la reforma constitucional que promovió Jorge Larrañaga bajo el nombre “Vivir sin miedo”. Según detalló el estudiante, las consignas siempre fueron para pedir mayor presupuesto y se hacen cada año que se debaten los recursos para la educación. A su entender, “no hay nada político partidario en eso”, por lo que no se explica el accionar del gobierno de la educación.