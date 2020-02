Álvaro Delgado: paro de ADES es “ideológico”

El futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, cuestionó la decisión de una asamblea de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo de realizar un paro el 12 de marzo, en rechazo al proyecto de ley de urgente consideración, y dijo que se trata de una medida ideológica.

“Estoy un poco sorprendido porque lo que está en la ley de urgente consideración, que aparentemente es el motivo del paro, en realidad es un borrador”, dijo Delgado, en declaraciones recogidas por el diario El País.

Además, expresó que los cambios incluidos en la ley se propusieron “durante toda la campaña electoral y la gente los votó”. El futuro jerarca sostuvo que estos cambios estaban incluidos en el documento “Compromiso por el país”, que firmaron los cinco partidos de la coalición.

Por eso, Delgado consideró que se trata de un paro “muy ideológico”: “no hay reivindicaciones, no hay temas salariales, no hay temas de derechos”. “Tienen todo el derecho a hacerlo, pero no sé si contribuye mucho a la mejora en la educación. Cuando ocurren estas situaciones, son los más débiles los que lo sienten más, porque muchas veces la madre o el padre tiene que perder el jornal cuando no tiene con quién dejar a sus gurises en la casa”, sostuvo.